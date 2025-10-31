Cumhuriyet Gazetesi Logo
Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ailesiyle görüştü

31.10.2025 17:13:00
Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevinde aile üyeleriyle görüşme yaptığı duyuruldu.

İmralı Cezaevi'nde hükümlü bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın görüşme trafiğinde bu kez ailesi yer aldı.  

Öcalan'ın avukatlığını üstlenen Asrın Hukuk Bürosu, İmralı'da aile görüşü kapsamında, aralarında yeğeni ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın da bulunduğu yakınları ile görüşme yaptığını duyurdu.  

Paylaşılan bilgi notunda, "İmralı Adası’nda tutulmakta olan Sayın Abdullah Öcalan, aile üyelerinden Fatma Öcalan, Ömer Öcalan, Berfin Öcalan ve Ali Öcalan ile bugün (31 Ekim) aile görüşü gerçekleştirmiştir" ifadeleri yer aldı.

