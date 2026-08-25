Cumhuriyet Gazetesi Logo
Terör örgütü lideri Öcalan'dan 'tutanak' açıklaması: 'Bana karşı komplo'

Terör örgütü lideri Öcalan'dan 'tutanak' açıklaması: 'Bana karşı komplo'

25.08.2026 17:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Terör örgütü lideri Öcalan'dan 'tutanak' açıklaması: 'Bana karşı komplo'

DEM Parti İmralı Heyeti'nin aktardığına göre terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, süreçle ilgili son günlerde paylaşılan görüşme tutanaklarını yalanladı. Kendisine karşı "komplo yapıldığını" öne süren Öcalan, "Bu paylaşımlar süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketlerdir" dedi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

DEM Parti İmralı Heyeti tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan’ın, 'Çerçeve yasa' kapsamında hazırlanan Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısına ilişkin mesajını heyete ulaştırdığı belirtildi.

"SÜREÇTE KRİTİK AŞAMAYA GELİNDİ"

Buna göre Öcalan mesajında, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) ve Devlet Bahçeli’nin ortaya koydukları güçlü siyasi irade, çağrım üzerine yapılan silahlı mücadeleyi bırakma açıklaması, nihayetinde de siyasi partilerin sağladığı tarihî destek ile yasalaşan ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’ kapsamında oluşturulan kurulun ilk toplantısını dün gerçekleştirmesi, sürecin emin adımlarla ilerlediğinin net göstergesidir. Süreçte kritik bir aşamaya gelinmiştir" ifadelerini kullandı.

"BANA KARŞI KOMPLO"

Sosyal medyada kendisine atfedilen içeriklere ilişkin Öcalan, "Bu tarihî dönemde süreci akamete uğratmaya çalışan bazı çevrelerin girişimleri, bana karşı bir komplodur. Basına, sosyal medyaya yansıyan ve bana atfedilen ifade, görüşme, isim, belge, tutanaklar, atıflar gerçek dışıdır. Bu paylaşımlar süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketlerdir" dedi.

Öcalan, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumsal barışın, kardeşlik hukukunun inşası için yürütmeye çalıştığım çabaları daha da geliştireceğim tabiidir. Herkesi, kesimi kardeşlik ruhuna uygun; sağduyulu, bilinçli yaklaşım ve çaba göstermeye davet ediyorum."

TUTANAK PAYLAŞIMLARI NEYDİ?

Terör örgütü lideri Öcalan'ın kendisiyle yapılan görüşmelerde Öcalan, birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandığı aktarılıyordu.

Bunlardan bazıları şöyleydi: 

-Süreç ilerlesin beni burada tutmak istemezler

-Özel-Kılıçdaroğlu ilişkisine dikkat edin, biri Türk diğeri Kürt

-Kürtler ve Türkler birlikte olmasaydı İslam diye bir şey olmayacaktı

-Devlet yetkilileri 'ulusalcı damar geride kaldı' diyor

-Taahhüt benim işim. Benim devrede olmam lazım

-Bu dönüşüm belki Kemalist tarih tezlerinin değişmesine kapı aralayacak

-Şara'yı biraz demokrasiye hazırlamak gerek, sonra sıra İran'da

-Ümmet dediğin şey, İslam ve Ortadoğu enternasyonalizmidir

-AKP cumhuriyeti yeniden kurduk diyor, yanlış değil, katı zemini cumhuriyetleştirdiler

-Kürt örgütleri 'Demokratik Toplum' ve 'Cumhuriyet Hareketi' gibi bir isim altında bir araya gelmeli

-MHP kadar bu devletin sağlam bir ayağı olacağız

-Eskiden bağımsızlıkçıydık şimdi cumhuriyete katılacağız

İlgili Konular: #Abdullah Öcalan #pkk #Dem Parti

İlgili Haberler

PKK'nin feshi ve silah bırakmanın değerlendirildiği 'Takip Kurulu’nun ilk toplantısı sona erdi
PKK'nin feshi ve silah bırakmanın değerlendirildiği 'Takip Kurulu’nun ilk toplantısı sona erdi Kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’un yürürlüğe girmesinin ardından süreç kapsamında ilk toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısında dört ayrı alt komisyon oluşturulmasına karar verildi.
Terör örgütü yöneticisinden dikkat çeken 'çerçeve yasa' açıklaması: PKK'liler askere mi alınacak?
Terör örgütü yöneticisinden dikkat çeken 'çerçeve yasa' açıklaması: PKK'liler askere mi alınacak? Terör örgütü bağlantılı Kongra-Gel'in eş başkanı Remzi Kartal, "Gelen gerillaların içerisinde askerlik yapan çok az insan var" diyerek, terör örgütü üyelerinin "askerlik" sorununun da çözüme kavuşturulmasını gerektiğini söyledi.
Süreçte yeni eşik: PKK'nin feshini ve silah bırakmayı değerlendirecek 'Takip Kurulu' ilk kez toplandı
Süreçte yeni eşik: PKK'nin feshini ve silah bırakmayı değerlendirecek 'Takip Kurulu' ilk kez toplandı "Süreç" kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un Resmî Gazete'de yayımlanarak yasalaşması ardından ilk çalışmalar başladı. Kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını, bugün ilk kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Saray'da toplandı.