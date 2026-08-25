Terör örgütü lideri Öcalan'dan 'tutanak' açıklaması: 'Bana karşı komplo'

DEM Parti İmralı Heyeti tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan’ın, 'Çerçeve yasa' kapsamında hazırlanan Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısına ilişkin mesajını heyete ulaştırdığı belirtildi.

"SÜREÇTE KRİTİK AŞAMAYA GELİNDİ"

Buna göre Öcalan mesajında, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) ve Devlet Bahçeli’nin ortaya koydukları güçlü siyasi irade, çağrım üzerine yapılan silahlı mücadeleyi bırakma açıklaması, nihayetinde de siyasi partilerin sağladığı tarihî destek ile yasalaşan ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’ kapsamında oluşturulan kurulun ilk toplantısını dün gerçekleştirmesi, sürecin emin adımlarla ilerlediğinin net göstergesidir. Süreçte kritik bir aşamaya gelinmiştir" ifadelerini kullandı.

"BANA KARŞI KOMPLO"

Sosyal medyada kendisine atfedilen içeriklere ilişkin Öcalan, "Bu tarihî dönemde süreci akamete uğratmaya çalışan bazı çevrelerin girişimleri, bana karşı bir komplodur. Basına, sosyal medyaya yansıyan ve bana atfedilen ifade, görüşme, isim, belge, tutanaklar, atıflar gerçek dışıdır. Bu paylaşımlar süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketlerdir" dedi.

Öcalan, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumsal barışın, kardeşlik hukukunun inşası için yürütmeye çalıştığım çabaları daha da geliştireceğim tabiidir. Herkesi, kesimi kardeşlik ruhuna uygun; sağduyulu, bilinçli yaklaşım ve çaba göstermeye davet ediyorum."

TUTANAK PAYLAŞIMLARI NEYDİ?

Terör örgütü lideri Öcalan'ın kendisiyle yapılan görüşmelerde Öcalan, birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandığı aktarılıyordu.

Bunlardan bazıları şöyleydi:

-Süreç ilerlesin beni burada tutmak istemezler

-Özel-Kılıçdaroğlu ilişkisine dikkat edin, biri Türk diğeri Kürt

-Kürtler ve Türkler birlikte olmasaydı İslam diye bir şey olmayacaktı

-Devlet yetkilileri 'ulusalcı damar geride kaldı' diyor

-Taahhüt benim işim. Benim devrede olmam lazım

-Bu dönüşüm belki Kemalist tarih tezlerinin değişmesine kapı aralayacak

-Şara'yı biraz demokrasiye hazırlamak gerek, sonra sıra İran'da

-Ümmet dediğin şey, İslam ve Ortadoğu enternasyonalizmidir

-AKP cumhuriyeti yeniden kurduk diyor, yanlış değil, katı zemini cumhuriyetleştirdiler

-Kürt örgütleri 'Demokratik Toplum' ve 'Cumhuriyet Hareketi' gibi bir isim altında bir araya gelmeli

-MHP kadar bu devletin sağlam bir ayağı olacağız

-Eskiden bağımsızlıkçıydık şimdi cumhuriyete katılacağız