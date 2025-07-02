Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'dan, 39 kişilik Avrupa heyetine mesaj: 'Önümüzdeki süreçte görüşme koşullarının oluşmasını umut ediyorum'

İmralı Cezaevinde bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, kendisini ziyaret etmek için Avrupa'dan İstanbul’a gelip temaslarda bulunan akademisyen, parlamenter, hukukçu ve gazetecilerin de içinde olduğu 39 kişilik heyete yazılı mesaj gönderdi.

ÖCALAN'IN MESAJI TAKSİM'DE BİR OTELDE OKUNDU

Heyet, Abdullah Öcalan'ın mesajını, Taksim’de bir otelde düzenlenen “Yuvarlak Masa” toplantısında okudu.

"ANLAMLI BİR KATKI VE CESUR BİR ÇAĞRI"

Buna göre Öcalan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu kadar uzun bir yolu göze alarak, şahsımda somutlaşan özgürlük arayışını gündemleştirme çabanız ve aynı zamanda benle görüşme talebinde bulunmanız benim açımdan oldukça anlamlı ve değerlidir. Her şeyden önce, böylesi bir çabayı, salt bireysel bir dayanışma ya da kişisel bir özgürlük arayışı olarak değil; toplumsal barış, demokratik çözüm ve halkların birlikte özgür yaşama iradesinin bir parçası olarak görüyorum.

Ben kişisel özgürlüğümü hiçbir zaman, toplumsal özgürlükten bağımsız ele almadım. Kaldı ki toplumsal özgürlüğün inşa edilmediği koşullarda bireysel özgürlüklerin gerçek anlamını bulamayacağını hep savundum. Bu nedenle, sizin bu yönlü adımınızı, halklarımızın ortak demokratik geleceği için anlamlı bir katkı ve cesur bir çağrı olarak görüyorum.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE..."

"Görüşme talebinizden haberdar oldum. Önümüzdeki süreçte böyle bir görüşmenin koşullarının oluşmasını umut ediyorum. Bu doğrultuda, emeği geçen herkese yalnızca bana yönelik değil, halklarımızın demokratik iradesine ve özgürlük arayışına katkı sunan herkese selam ve saygılarımı iletiyorum. Özgür günlerde, demokratik bir toplumun inşa edildiği bir ortamda yüz yüze gelebilmek dileğiyle.”