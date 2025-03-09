Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ameliyat olduğu ortaya çıktı!
Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı görüşmeleri devam ederken katarakt ameliyatı olduğu, bir ameliyatın da planlandığı öğrenildi.
Terör örgütü PKK'nin silah bırakması için yürütülen İmralı görüşmeleri sırasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın katarakt ameliyatı olduğu öğrenildi.
DEM heyetinin ilk ziyareti olan 28 Aralık ile ikinci ziyareti olan 22 Ocak tarihleri arasında ameliyat yapıldı. DEM heyetine bu bilgi 22 Ocak tarihinde yapılan ikinci görüşmede aktarıldı.
İMRALI'DA AMELİYAT YAPILDI
Duvar'ın haberine göre, PKK lideri Öcalan'ın ameliyatının İmralı Adası'nda yapıldığı da öğrenilen bilgiler arasında. Bununla beraber Öcalan'ın ikinci katarakt ameliyatı olmasının da ihtimal dahilinde aktarıldı.
Konuyla ilgili konuşan Pervin Buldan, verdiği bir röportajda da şunları söyledi:
"İkinci kez gittiğimizde, Öcalan’ın katarakt ameliyatı olduğunu ve operasyonun başarılı geçtiğini belirtti. Gözünün çok daha iyi gördüğünü söyledi. Üçüncü ziyaretimizde ise gözünden yaş geldiğini ve mendil kullandığını fark ettim.
Bunun kataraktla ilgili olmadığı, gözyaşı kanallarındaki bir tıkanıklıktan kaynaklandığı ifade edildi. Ancak bu konuda henüz bir ameliyat kararı verilmiş değil"
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