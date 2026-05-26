Terör örgütü yöneticisi Duran Kalkan'dan 'mutlak butlan' ve 'süreç' çıkışı

Terör örgütü PKK'nin yöneticisi Duran Kalkan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ve CHP'nin kurultaylarına ilişkin verilen 'mutlak butlan' kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“BİZ DEMOKRATİK SİYASET STRATEJİSİNE GEÇTİK”

'Medya Haber'e konuşan Kalkan’ın söyleşisinden ilgili kısımlar şu şekilde:

"AK Parti ve devlet yetkilileri nisan sonunda yasaların çıkacağını söylemişti ama hiçbir adım atılmadı. Eğer çözümde ciddilerse ben net bir yol haritası sunuyorum: İkinci aşamaya geçilmeli ve demokratik siyaset yasaları çıkarılmalıdır. Başta Önder Apo olmak üzere, onun özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşmasını sağlayacak bir 'özgürlük yasası' çıkarılmalıdır. Önder Apo siyaset yapmaya başlamalı ve demokratik siyasetin önü açılmalıdır. Bu sağlandığı an, Avrupa’dan da dağdan da herkes onun yanına gelir. Biz silahlı mücadeleyi durdurma kararı almadık sadece; siyasi mücadele stratejisinden demokratik siyaset stratejisine geçtik. Ancak hükümet tasfiye peşinde koşuyor.

“AK PARTİ YARGIYI RAKİPLERİNİ BASTIRMAK İÇİN KULLANIYOR”

Eskiden darbeler ordu karargâhında planlanırdı, şimdi yargı odalarında planlanıyor. AK Parti yargıyı rakiplerini bastırmak için kullanıyor. Özgür Özel Kürt halkından ve Kürtlerin haklarından söz ettiği için hedef alınıyor. Devlet Bahçeli buna hemen tepki gösterdi çünkü onların yol haritasında Kürt’ün adı bile yok. CHP yönetimi bu baskılar karşısında geri adım atmamalıdır. Cumhuriyeti kuran partiye bile bunu yapanlar, Kürt’ün adını söyleyene neler yapmaz? Bu antidemokratik saldırılar, sistemin Kürt sorununa olan tahammülsüzlüğünden kaynaklanıyor."