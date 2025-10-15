Cumhuriyet Gazetesi Logo
Terör örgütü yöneticisinden sert 'süreç' ve 'Bahçeli' tepkisi: 'Kimse bize yaptıramaz'

15.10.2025 11:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Terör örgütü yöneticisi Duran Kalkan, iktidarın başlattığı "süreç"le ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'ye tepki göstererek "Sadece bir ‘kurucu önder’ diyerek bizi kandıracağını sanıyor" dedi. Kalkan, hazırlanacağı belirtilen "af" tasarısı için de "Sonunda yeni bir pişmanlık kanunu çıkaracaklar. Şimdiden diyelim: Öyle olursa alın öper misiniz? Başınıza mı çalarsınız? Ne yaparsanız yapın" ifadelerini kullandı.

İktidarın "Terörsüz Türkiye" adı altında başlattığı süreçte gelinen noktayla ilgili olarak terör örgütü PKK'den tepkiler yükseliyor. 

Terör örgütüne yakın bir yayın organında konuşan KCK Yürütme Konseyi üyesi Duran Kalkan, sürecin MHP lideri Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'ta grup toplantısında yaptığı çağrıyla başladığına dikkat çekip "Bir yıl geçti. Sözlerinin gereği yerine getirildi mi? Hiç oralı olmuyor. Unutmuşa benziyor" dedi.

"BAHÇELİ UNUTTU MU MU BUNU?"

Terör örgütü yöneticisi Duran Kalkan şunları söyledi:   

"Bu 1 yıl içerisinde neler olmadı ki? Bir yıl önce birileri ‘şunlar olabilir’ dese herkes deli derdi ona. Bizim içimizde böyle tahminde bulunanlar vardı. 2025'te değişiklikler olacak diyorlardı. Önder Apo yaptı. Bütün yapılanlara rağmen batı cephesinde bir değişiklik yoktur. Devlet Bahçeli ‘Gelsin mecliste konuşsun, DEM Parti grubunda konuşsun, Ankara'da siyaset yapsın sözlerini’ unutmuş, şimdi ‘İmralı'dan süreci yönetsin. Rehine koşullarında bilmem Rojava'ya çağrı yapsın’ diyor. Rehine koşullarında ne yapabilir bir kişi? İmralı işkence tecrit sisteminde ne yapılabilir? Unuttu mu Devlet Bahçeli bunu? Bir yıl geçti. Sözlerinin gereği yerine getirildi mi? Hiç oralı olmuyor. Unutmuşa benziyor. Sözleri çok geriye düşmüş durumda. Sadece bir ‘kurucu Önder’ diyerek bizi kandıracağını sanıyor. Önder Apo ‘Ne aldatırım ne aldanırım’ dedi. Yani biz ahmak da değiliz, çocuk da değiliz. Herkes doğru oturup doğru konuşmalı. Böyle olmaz. Bu biçimde bu iş yürümez. Söyleyeceksin, söz vereceksin, alemi etkileyeceksin ondan sonra yavaş yavaş ondan vazgeçeceksin, sürece yayacaksın. Millet bunun oyun olduğunu görmez mi? Buna hile demez mi? Açıklıkla der. Bunu görmek lazım” diye konuştu.

"DAĞ FARE DOĞURACAK"

Kalkan, tepkilerini dile getirmeyi şu sözlerle sürdürdü: 

"Süreci ‘Biz kardeşlik süreci, çözüm süreci yapacağız’ diyenler yapmadılar, çalışmadılar topluma dönük. Sözlerinin gereğini yerine getirmediler. Mücadele etmediler. Belli ki aslında niyetleri yok. Rantçı çevreler de böyle bir durumun gelişmesinden korkuyor. Dolayısıyla rantçılar bundan besleniyor. Her türlü hakareti yapıyorlar. Türkiye siyaseti etkilendi bir biçimde. Bazı muhalefet partileri var. Kısmi olumlu yaklaşım içindeler. Ama iktidar kanadı Kürt'ü inkar ve imha zihniyetinden ve siyasetinden vazgeçmiş değil. Kürt varlığını tanımış değil. Kürt'e Kürt demiyor. Kürt haklarından söz etmiyor. Kürt sorununun varlığını kabul etmiyorlar. Bir çözüm arayışı yoktur. Bizim yaptıklarımıza karşılık olumlu denecek herhangi bir şey yok. Komisyonu oyalıyorlar, oyalıyorlar, konuşuyor öyle. Ne olacağı hiç belli olmayan bir şey var. Dağ doğura doğura fare doğuracak."

"KİMSE BİZDEN BİR ŞEY BEKLEMESİN"

İktidarın çıkarma hazırlığında olduğu aktarılan "af" tasarısına da gönderme yapan Kalkan, "Sonunda yeni bir pişmanlık kanunu çıkaracaklar. Şimdiden diyelim öyle olursa alın öper misiniz? Başınıza mı çalarsınız? Ne yaparsanız yapın. O bir tane kişiyi etkilemez. Bu dağda hiçbir savaşçıyı Önder Apo'nun özgürlüğü dışında hiç kimse indiremez. 40 yıl bekleseler de ulaşamazlar buna. Her türlü sözü söyleseler de ulaşamazlar. Kimse yapmaz, yaptıramaz. Kimse bizden de öyle bir şey beklemesin. Biz böyle bir şey yapamayız" dedi. 

İlgili Konular: #MHP #pkk #Devlet Bahçeli #Duran Kalkan

