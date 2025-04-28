Terör örgütünden 'süreç' açıklaması: 'DEM Parti iyimser, bize ulaşan bir şey yok'

Yayınlanma: 28.04.2025 - 11:02

Güncelleme: 28.04.2025 - 11:09

Terör örgütü PKK, İmralı'da tutuklu örgüt lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı "silah bırakma ve örgütü feshetme" çağrısının ardından gelinen sürece ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Terör örgütüne yakın yayın organlarında yer alan açıklamada, sürecin işlemesi için Öcalan'ın "özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşarak parti kongresini yönetir hale gelmesi gerekiği" vurgulandı.

"PKK Yürütme Komitesi" imzasıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halkımız ve demokratik kamuoyu çok iyi biliyor ki, Hareket ve halk olarak biz, Önder Apo’nun 27 Şubat tarihli ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısını’ tümüyle sahiplendik ve geçen iki aylık süre içinde de doğru anlamaya ve başarılı uygulamaya çalıştık. 1 Mart ve Newroz açıklamalarımızda bu durumu ve tutumumuzu net bir biçimde ortaya koyduk. AKP iktidarının oyalamalarına ve askeri saldırılarına rağmen, bu açıklamalarda ifade ettiğimiz karar ve tutumu sürdürüyoruz. Çözmeye çalıştığımız sorunların zorluğunu bildiğimiz için, acele etmemeye ve süreci bozan taraf olmamaya çalışıyoruz. Dem Parti İmralı Heyeti iyimser açıklamalar yapıyor. Önder Apo’nun umutlu olduğunu ve çalışmalarını sürdürdüğünü duyuyoruz. Fakat 27 Şubat tarihli Çağrı’da belirtilenlerin yapılabilmesi için bize ulaşan somut bir şey henüz yok. Bu durumun değişmesini, Önder Apo’nun özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşarak herkesin dört gözle beklediği parti kongresini yönetir hale gelmesini diliyoruz."

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçen yıl Meclis'teki parti grup toplantısında yaptığı çağrıyla açığa çıkan ve "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan süreçle ilgili olarak son açıklama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan gelmişti. Fidan dün yaptığı açıklamada, "PKK'nın örgüt olarak yapılan çağrıya bir an önce olumlu cevap vermesini, silahları bırakmasını bekliyoruz" demişti. AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala da 10 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye süreci, bizim öngördüğümüz biçimde devam ediyor. Bir aksama, duraksama yok. Umut ediyorum ki sonuç almaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.