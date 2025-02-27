Terörist elebaşı Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti'den dikkat çeken 'şehit' pankartı

7 kişilik İmralı heyeti, bugün İmralı’da tutuklu bulunan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la görüştü. Öcalan'ın çağrısı okunduğu sırada İYİ Parti Genel Merkezi'ne asılan pankart dikkat çekti.

Terörist elebaşı Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti'den dikkat çeken 'şehit' pankartı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 17:27

İmralı heyeti terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısını okurken gözler, İYİ Parti Genel Merkezi'ne asılan pankarta çevrildi. Partinin genel merkezine asılan pankartta "Unutmayacağız unutturmayacağız. Şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadeleri yer aldı. 


Etiketler: #İmralı #İyi Parti

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