Tezcan Karakuş Candan: 'İktidarın değil, Mustafa Kemal'in memuruyum'
İçişleri Bakanlığı tarafından dosyası Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, savunma yapacak.
Yıkılmasına karar verilen TOGO kulelerinin sahibi Sinan Aygün’ün şikayetiyle başlayan süreç kapsamında 6 Eylül’de İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda (YDK) savunma yapacak olan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğini söyledi.
Oda yöneticileri dün basın toplantısı düzenleyerek Candan’a destek verdi. Candan, “Amaçları bizleri susturmak. Susmayacağız, bir adım geri adım atmayacağız. Bedeli ne olursa olsun, namusum ve şerefim üzerine, Atatürk devrimlerini, kamu malını, cumhuriyeti, laikliği, demokrasi ve insan haklarını ve hukuku korumaya devam edeceğim. İktidarın değil, Mustafa Kemal’in memuruyum. Boyun eğmeyeceğiz”dedi.
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