İçişleri Bakanlığı'nın Tezcan Karakuş Candan hakkındaki soruşturma izni Danıştay'dan döndü
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan hakkında verilen soruşturma izni, Danıştay’dan döndü.
Sinan Aygün, TOGO İkiz Kuleleri davasında taraf olan, Çankaya Belediyesi’nde de görev yapan Candan hakkında “işe gitmeden maaş aldığı, haksız kazanç sağladığı” gerekçesiyle şikâyette bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da soruşturma izni verdi. Danıştay 1. Dairesi, soruşturma iznini iptal etti.
Kararı değerlendiren Candan, “Oybirliği ile alınan bu kararın anlamı çok açık. İçişleri Bakanlığı’nın, muhalefet partilerinin belediyeleri üzerinde yetkisini aşarak kurmaya çalıştığı, kanuna aykırı uygulamalarına karşı ders verilmiştir. Meslek odalarında yürüttüğü çalışmaları engelleyen idarelere yönelik de emsal niteliğinde yaptırım” dedi.
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