Tezcan Karakuş Candan'ın pasaportu iptal edildi

Yayınlanma: 23.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.06.2023 - 03:21

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, dünya mimarlarıyla Kopenhag’da yapılacak toplantıya giderken hususi pasaportunun iptal edildiğini öğrendi. Konu ile ilgili açıklama yapan Candan, “Kopenhag’daki kongreye katılamıyor olmam ülkenin ayıbıdır” dedi.

Tezcan Karakuş Candan’ın TOGO Kuleleri’ne yönelik itirazlarının ardından Sinan Aygün’ün yaptığı şikâyet sonucunda mimar olarak çalıştığı Çankaya Belediyesi’ndeki görevine son verilmişti. Candan, 2-9 Temmuz tarihlerinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da üç yılda bir yapılan Uluslararası Mimarlar Birliği konferans ve UIA başkan, yönetim ve konsey üyelerinin komite ve seçimlerinin yapılacağı UIA Kongresi’ne Mimarlar Odası delegesi olarak gitmeye hazırlanırken pasaportunun İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildiğini öğrendi.

(Tezcan Karakuş Candan)



‘ÜLKEMİN AYIBI’

19 Ekim 2022 tarihinde iptal edilen hususi pasaportu ile ilgili Candan’a herhangi bir tebliğ yapılmadığı gibi, kazanılmış hakkının iptal edilmesine ilişkin Candan’ın avukatları yargıya başvurdu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Candan “Keyfi işten çıkartma, hukuka aykırı işlemlerle, bilgi verilmeden hususi pasaportumun iptal edilmesi, Uluslararası Mimarlar Birliği’nin kongre delegesi olarak, Kopenhag’daki kongreye katılamıyor olmam ülkenin ayıbıdır. Ülkem adına üzüntülüyüm. Bu ülkeye adalet özgürlük ve demokrasi gelene kadar, mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.