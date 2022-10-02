02 Ekim 2022 Pazar

28 Şubat davası mağdurları, yaşlı ve hasta komutanlar hâlâ hapisteler.

Hasta, yaşlı, hamile, lohusa mahkûmlar, çocuklar hâlâ parmaklıklar arkasındalar.

KHK kararlarıyla işlerini kaybedenlerin sorunları çözülemedi.

Cezaevlerinde haksızlık ve hukuksuzlukları protesto için yapılan ölüm oruçları devam ediyor.

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş AİHM kararlarına rağmen hâlâ bırakılmadılar.

Bu arada Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de yeniden Osman Kavala’nın “derhal serbest bırakılması” çağrısında bulundu, yoksa Türkiye’ye karşı yaptırımlar başlayacak.

Mücella Yapıcı ve öteki Gezi Direnişi mahkûmları hâlâ içeride.

Ama kamu yararının savunulması, imar yolsuzluklarına karşı mücadele ve çevrenin korunması çabaları Mimarlar Odası şubeleri tarafından devamlı olarak sürdürülüyor!

***

Gezi Direnişi Davası’ndaki haksız ve hukuksuz mahkûmiyet kararına karşı Ankara Mimarlar Odası, “Adalet Nöbeti” adı altında, bugün de devam eden bir protesto ve direniş nöbeti başlatmıştı.

Eylemin başladığını Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bugün vicdan zorbalığa karşı direnecek. Direnişimiz başlıyor” diyerek duyurmuştu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da “Gezi’de yargılanması gereken birileri varsa gece yarısı çadırları ateşe verenlerdir, ‘emri ben verdim’ diyenlerdir” diyerek bu eyleme destek verdiklerini belirtmişti.

Tezcan Karakuş Candan, Ankara’daki bütün imar yolsuzluklarına, özellikle de Atatürk Orman Çiftliği’nin yağmalanmasına karşı çıkan bir meslek örgütünün simgesidir.

Türkiye’nin vicdanlı, bilinçli, hem genel hem de meslek ahlakı son derece gelişmiş olan bu mimar evladı, haksız ve hukuksuz bir kararla İçişleri Bakanlığı tarafından Çankaya Belediyesi’ndeki görevinden alındı.

Danıştay’ın aksi yöndeki hükmüne rağmen, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun, Sinan Aygün’ün şikâyeti sonucunda verdiği devlet memurluğundan çıkarma kararı, Tezcan Karakuş Candan’a, 30 Eylül 2022 Cuma günü, Çankaya Belediyesi’nde resmen tebliğ edildi.

Tezcan Karakuş Candan, kararı tebellüğ ederken özetle şunları söyledi:

“Bugünden itibaren 657 sayılı devlet memuru değilim. Bugünden itibaren yeminini ettiğim Mustafa Kemal’in memuruyum.

Bu hukuksuz karardan sonra yargı sürecimiz başlayacak.

Bu ülkenin Cumhuriyet değerlerinin rantçılara kalmadığını bir kez daha göstereceğiz...

Bugün Tüm Bel-Sen sendikası ve dostlarımın beni uğurluyor olması, Çankaya Belediyesi’nin binasını sloganlarla çınlatıyor olmamız bu mücadelenin bitmediğini gösterir.

Bunun dönüşü de var o gün hep birlikte burada olacağız.

Tüm Bel-Sen Sendikası’na, çalışma arkadaşlarıma, uğurlamaya ve karşılamaya gelen, yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum.”

Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt da yaptığı açıklamada özetle şöyle konuştu:

“Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, bir teknik insan olarak başka hayatlar kurabilirdi ama o Ankaralıların insanca yaşayabildiği bir kent için, kenti talan eden politikalara karşı itiraz etti.

Bu itirazını meslek odası ile birlikte binlerce kez dile getirdi ve rahatsız oldular. Onları rahatsız etmeye devam edeceğiz.

Bu bir başlangıç, buradan çıktığımız gibi adil ve bağımsız bir yargı kararıyla arkadaşımızı tekrardan buraya getirteceğiz”

Tezcan Karakuş Candan, daha sonra kendisini görevden alan kurul üyelerinin kimliklerini tek tek anlattı; ne kadar haksız ve siyasal açıdan ne kadar taraflı olduklarını belirtti.

***

Kamu çıkarlarını savunmanın, demokrasi, özgürlük, eşitlik ve adalet arayışının, bitmeyen bir mücadele olduğunu ve er veya geç, mutlaka zaferle sonuçlanacağını bir kez daha anımsatalım!