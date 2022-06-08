TFF'de seçim: Kalyon İnşaat’ın patronu ve Demirören, Büyükekşi’nin seçilmesi için destek arıyor
Muhalefetin “5’li çete” olarak adlandırdığı müteahhit firmaların futbola meraklı patronlarının TFF seçimlerinde etkin olduğu iddia edildi. Yaklaşan seçim öncesi ilk aday Mehmet Büyükekşi’nin Orhan Cemal Kalyoncu, Yıldırım Demirören ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın desteğini aldığı söyleniyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri yaklaşırken, adı geçen başkan adayları ve ekip oluşturma çabasındaki gruplara yönelik eleştirilerin dozu arttı. Muhalefet partilerinin liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener tarafından ‘5’li çete’ olarak adlandırılan müteahhit firmaların futbola meraklı isimleri TFF seçimlerine müdahil oldu.
LİMAK’ın patronu Nihat Özdemir’in istifa etmesi sonrası, TFF’nin başına armatör iş insanı Servet Yardımcı vekâleten geçmiş ve federasyon için haziran ayı ortasında seçim kararı almıştı. İlk aday, eski adıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, güncel adıyla Gaziantep FK’nin eski başkanı Mehmet Büyükekşi oldu. İBB Meclis üyesi ve Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile ‘5’li çete’ olarak adlandırılan Kalyon İnşaat’ın patronu Orhan Cemal Kalyoncu’nun doğrudan desteğini alan Büyükekşi’nin şimdiye kadar 200 imza topladığı iddia ediliyor.
"ADAY OLMA" ÇAĞRISI
Fenerbahçe Spor Kulübü ise Büyükekşi’nin başkan adaylığına, kardeşinin yargılandığı FETÖ davası nedeniyle karşı çıktı. Gaziantep ve İstanbul’da yatırımları bulunan ve iktidara yakınlığı ile bilinen Büyükşekşi’ye, Fenerbahçe cephesinden “aday olma” çağrısı açıkça dile getiriliyor. Buna karşın, eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve ekibi ile Türkiye’nin en fazla iş yapan beş kamu müteahhidinden biri olan Kalyoncu İnşaat’ın patronu Orhan Cemal Kalyoncu, Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerini arayıp Büyükekşi için imza toplamaya çalışıyor. Fenerbahçe’nin Büyükekşi’ye karşı duruşu sonrası bazı kulüplerin, imzalarını geri çektiği de sızan bilgiler arasında.
SUNUMU SOMUT BULUNMADI
Sadece iki yıl boyunca Gaziantep FK’nin başkanlığını yapan Büyükekşi, bir ayakkabı firmasının sahibi. Katarlı yayıncı başta olmak üzere masada bekleyen problemlerle başa çıkamayıp istifa eden Nihat Özdemir’den kalan sorun yığını karşısında, Mehmet Büyükekşi’nin Kulüpler Birliği’ndeki sunumu katılımcılar tarafından somut olmaktan uzak bulundu.
SARAY’IN ADINI KULLANIYORLAR
Kendilerini Saray’a yakın gösterip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da adını kullanarak oy istediği iddia edilen Gümüşdağ-Demirören-Kalyoncu ekibinin Beştepe’de rahatsızlık yarattığı, Erdoğan’ın “Kulüplere karışmayın, seçim öncesi adımı kullanmayın” dediği iddia edildi. Şimdiki TFF Başkanı Servet Yardımcı, eski başkan Haluk Ulusoy, Ali Dürüst gibi isimlerin adı da başkanlık için geçiyor. Geçmişte futbola yakınlığı bilinmeyen Kalyoncuların, neden TFF seçimlerinde aktif rol aldığı belirsizliğini koruyor. Orhan Cemal Kalyoncu’nun yeğeni Haluk Kalyoncu’nun, eski sanayici yeni “Milli Piyango ve İddaa işini de yapan Yıldırım Demirören’le ittifak yapması ise kafaları karıştırdı.
Video Haberler
- Kuytulcular slogan attı, polis sirenle bastırdı
- Öldürülen tribün lideri davasında yeni gelişme
- Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
- Örümcek gibi tırmanarak girdiği evden iki telefon çaldı
- Bakanın katıldığı toplantıda alanı su bastı
- Obi-Wan Kenobi'nin yıldız oyuncusu ırkçılığa cevap verdi
- Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotkapanla görüntülendi
- Üstsüz alışveriş yapan kadın serbest bırakıldı
- İstilacı çekirgelerle 2 bin hindi mücadele edecek
- Su borusu patlayınca yol yarıldı; O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidar son mermisini saklıyor'
- Motorine bu gece dev zam geliyor
- Yol durumu: Karayollarında son durum
- Rusya Büyükelçisi Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti
- Genel Başkanın eşine 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası
- Son anketten Erdoğan'a kötü haber
- Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
- 'Akşener ve Davutoğlu dikkatli olsun'
- AKP'de 'yalnızlık' istifası
- Markete üstsüz giren kadına gözaltı