Fenerbahçe TFF seçimini protesto etmeye hazırlanıyor

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı için adaylığını açıklayan Mehmet Büyükekşi'yi protesto etmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler başkanlığını desteklemediği Büyükekşi'yi protesto için iki senaryo üzerinde duruyor.

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2022 Salı, 13:41
Fenerbahçe TFF seçimini protesto etmeye hazırlanıyor
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Mehmet Büyükekşi’nin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için adaylığını net bir şekilde desteklemeyen Fenerbahçe, 16 Haziran’daki olağan genel kurulda tepkisini ortaya koyacak.

Haber Global'in haberine göre sarı-lacivertli yönetim başka bir aday çıkmazsa ve seçime tek adaylı girilirse iki farklı senaryo üzerinde duruyor.

Birincisi, Ali Koç başkanlığındaki sarı-lacivertli delegeler genel kurula katılmayarak seçimi protesto edecek.

Masadaki ikinci seçenek ise genel kurula gidilip Büyükekşi’ye karşı tavrın kürsüde konuşmalarla sürdürülmesi.

Bu durumda da konuşmaların ardından oy kullanmadan genel kurul salonundan ayrılacak sarı-lacivertliler, bu şekilde tepkilerini gösterecek.


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