TGRT Haber Ankara Temsilcisi: Abdullah Öcalan evlenmek istediğini yetkililerle paylaşmış

Yayınlanma: 06.01.2025 - 17:29

Güncelleme: 06.01.2025 - 17:37

İktidara yakın televizyon kanalı TGRT Haber'in Ankara Temsilcisi Fatih Atik, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'la ilgili çok konuşulacak bir iddiayı dile getirdi.

Medya Kritik isimli programda konuşan Fatih Atik, 75 yaşındaki Abdullah Öcalan'ın talepleri arasında ev hapsine çıkmak ve evlenmek olduğunu öne sürdü.

Atik, "İmralı'nın taleplerinden birisi de yeni bir hayat kurmak. Ev hapsine çıkıp evlenmek istiyormuş. Yeniden bir hayata başlangıç yapmak istediğini devlet yetkilileriyle paylaşmış" dedi.

'GENEL AF' İDDİASI

Fatih Atik, milyonlarca mahpusu ilgilendiren bir bilgi daha paylaşıp "Af geliyor" iddialarının olduğunu aktardı:

"Cezaevlerine nüfus memurları gidiyor. Mahkumlara yeni kimlik kartları çıkarılıyor şu anda. Eski kartların geçerliliği doldu. Bir af hazırlığının işareti midir? Bunu böyle yorumlayanlar oldu. 10 yıl hapis cezası olan bir insana kimlik kartı veriyorsunuz.Tahliye olduktan sonra nüfus idaresine gidip kendiniz çıkarıyorsunuz normal süreç bu. Hızla kimlik kartı verilmesi acaba başka bir hazırlık mı var sorusunu akıllara getiriyor. Rutin uygulamanın dışına çıkılmış."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 22 Ekim'de partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, PKK lideri Abdullah Öcalan'a TBMM'ye gelip örgütü lağvetmesi çağrısı yapmıştı.

Bahçeli, "(Öcalan) bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerine yer vermişti.

Çağrı sonrası, Öcalan'a 43 ay sonra ilk kez görüş izni verildi.

Öcalan'ın DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan, 23 Ekim'de Abdullah Öcalan ile görüştüğünü duyurdu.

28 Aralık'ta ise Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, Öcalan'la görüşmek için İmralı Adası'na gitti.

Görüşmeye ilişkin kamuoyuna yapılan açıklamada, Öcalan'ın şu mesajları aktarıldı:

"Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır. Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim."

Görüşmenin ardından DEM heyeti parti ziyaretlerine başladı.