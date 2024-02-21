Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın acı günü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın babası Şevki Bolat, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İHA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 23:57
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın acı günü
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ömer Bolat’ın babası Şevki Bolat, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yayınladığı başsağlığı mesajında, "Ticaret Bakanımız Ömer Bolat’ın ahirete irtihal eden muhterem babası Şevki Bolat’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli bakanımıza, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.


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