Timur Soykan Ataköy'de bir seçmen listesini paylaştı: 'Doğuştan Türk vatandaşı olan kimse yok'

Kritik seçime sayılı günler kala İstanbul'daki bir seçmen listesini paylaşan gazeteci Timur Soykan, daire alarak vatandaşlık sahibi olanlara dikkat çekti. Soykan, "Seçmen adresleri Sea Pearl Rezidans, burayı inşa eden ise Sedat Peker ifşalarında da gündeme gelen, AKP'ye yakın Kuzu Grup" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 11:54
Timur Soykan Ataköy'de bir seçmen listesini paylaştı: 'Doğuştan Türk vatandaşı olan kimse yok'
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Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere sadece 42 gün kaldı. 14 Mayıs'a sayılı gün kala 'seçim güvenliği' hâlâ en büyük tartışma konularından biri olmaya devam ederken; gazeteci Timur Soykan, İstanbul'un Ataköy ilçesindeki bir seçmen listesini paylaştı.

"DOĞUŞTAN TÜRK VATANDAŞI YOK"

Twitter hesabından paylaşım yapan Soykan, "Fotoğraftaki İstanbul Ataköy'de bir seçmen listesi ve doğuştan Türk vatandaşı yok. Soyadının ilk harfine göre sıralandığı listedekilerin tamamı Türk vatandaşlığı alan Suriyeliler. Bir de lraklı var. Hepsinin adresi aynı caddede. Çünkü daire alan vatandaş oluyor" değerlendirmesini yaptı.

İNŞA EDEN KİŞİ PEKER'İN İFŞASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ...

Seçmen listesindeki kişilerin Ataköy sahilde yer alan Sea Pearl Rezidans'tan olduğunu ifade eden Soykan, "250 bin ya da 400 bin dolara daire alarak vatandaş olmuş. Seçmen adresleri burası. Burayı inşa eden ise Sedat Peker ifşalarında da gündeme gelen, AKP'ye yakın Kuzu Grup" dedi. 

Söz konusu liste sosyal medyada gündem oldu.


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