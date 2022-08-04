Timur Soykan: MHP, 'KPSS olayı tarikatların kumpası' mı diyor?
KPSS'de soruların sızdırıldığı iddialarıyla ilgili paylaşım yapan Timur Soykan, "MHP bu olayı tarikatların kumpası olarak mı görüyor?" diye sordu. Soykan, KPSS skandalıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ün MHP’ye yakın bir isim olduğuna dikkat çekti ve yaşananların Cumhur İttifakı'nda büyük gerilime neden olmuş gibi göründüğünü belirtti.
Geçen pazar günü ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonrasında adayların sosyal medyada paylaştığı belgelerden, sınav sorularından bir kısmının (en az 20-30 soru) Yediiklim Yayınevi kitapçıklarındaki sorularla birebir aynı olduğu, hatta aynı sorularda yer alan cevap şıklarının yerleştirilmesinin dahi aynı olduğu ortaya çıkmıştı.
KPSS OTURUMLARI İPTAL EDİLDİ
KPSS sorularının sızdırıldığı iddiasıyla görevden alınan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün yerine atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz’da yapılan KPSS oturumunun iptal ediğini açıkladı.
ÖSYM Başkanı Aygün’ün değişmesine neden olan iddiayla ilgili Gazeteci Timur Soykan, sosyal medya hesabından önemli iddiaları paylaştı.
Soykan, “KPSS olayı bazı tarikatların ÖSYM’yi ele geçirmek için kurduğu bir tuzak olabilir mi? Çok komplo teorisi gibi görünebilir ama bu ihtimali göz önünde bulundurmayı gerektiren gelişmeler var” diye sordu.
1- KPSS olayı bazı tarikatların ÖSYM’yi ele geçirmek için kurduğu bir tuzak olabilir mi? Çok komplo teorisi gibi görünebilir ama bu ihtimali göz önünde bulundurmayı gerektiren gelişmeler var.— Timur Soykan (@timursoykan) August 4, 2022
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın bugün Habertürk’ü hedef gösteren paylaşımlarından söz eden ve özellikle bir paylaşıma dikkat çeken Soykan, “Bir tanesi çok çarpıcı. Semih Yalçın'ın tweet’i şöyle yorumlanabilir: MHP, Berhan Şimşek’in anlattığı bilgileri programın moderatörü, Habertürk Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz’a kendilerinin verdiğini anlatıyor. Bu bilgileri Şimşek anlatınca tepki gösteriyor” ifadelerini kullandı.
"CUMHUR İTTİFAKI’NDA ÇOK BÜYÜK BİR GERİLİMİ ORTAYA KOYUYOR"
Diken'in, MHP’li Yalçın’ın Habertürk’ü tehdit etmesiyle ilgili haberine referans veren Soykan tarafından ortaya konulan bilgi, görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ün MHP’li olması ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile anlaşamaması idi.
“Yani MHP, KPSS olayının Milli Eğitim Bakanı ve tarikatların ÖSYM Başkanı’nı görevden aldırmak için uyguladığı bir kumpas olduğunu mu iddia ediyor? Öyleyse bu Cumhur İttifakı’nda çok büyük bir gerilimi ortaya koyuyor” diyen Soykan, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:
"AKP, NORMAL REFLEKSLERİNDEN ÇOK FARKLI HAREKET EDİYOR"
- Zaten olayın başından beri Cumhurbaşkanı ve AKP, normal reflekslerinden çok farklı hareket ediyor. Pek çok devasa skandalda bakanlara, kadrolara sahip çıkan Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu’nu harekete geçirdi ve ÖSYM Başkanı’nı hemen görevden aldı. Gerçekten garip.
- Söz konusu program sırasında, yani dün akşam Twitter’da bir sosyal medya kampanyasını görmüş ve mana verememiştim. #MahmutÖzerSeninleyiz diye binlerce paylaşım yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanı için ilk defa kampanya gördüm.
- Belki de en önemlisi Türkiye KPSS olayı ile çalkalanırken MHP'den ve Devlet Bahçeli'den hiçbir açıklama gelmemesi. Çok derin bir sessizlik ve çok ilgi çekici. Bahçeli halen bu konuda açıklama yapmadı.
"İSMAİLAĞA CEMAATİ’NİN SOHBETLERİNE KATILIYOR"
- Sonuç olarak KPSS olayı Cumhur İttifakı'nda büyük gerilime neden olmuş gibi görünüyor. Yani geriye çok önemli bir soru kalıyor: KPSS skandalı bazı tarikatların ÖSYM’yi ele geçirmek için kurduğu bir kumpas olabilir mi? Yeni ÖSYM Başkanı’nın profiline bakınca şüphe büyüyor.
- ÖYSM Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un tarikat ziyaretleri Odatv’nin detaylı haberinde yer alıyor. İsmailağa Cemaati’nin sohbetlerine katılıyor, İlim Yayma Cemiyeti ile sıkı ilişkileri var. Cihannüma Derneği’nde etkin bir isim.
- Muhalefet ve toplum, KPSS olayına tepki gösterirken yeni bir tuzağa düşürülüyor olabilir mi? Aslında iktidarın ve tarikatların hamleleriyle soruların çalınacağı yeni bir kadrolaşmaya gidiliyor olabilir mi? Bu sorular akıldayken binlerce genç ve öğrencinin hayatı belirleniyor.
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