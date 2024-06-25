TİP açıkladı: Ahmet Şık hastaneye kaldırıldı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin partinin X hesabından açıklama yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 23:04
TİP açıkladı: Ahmet Şık hastaneye kaldırıldı
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TİP sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Partiden yapılan açıklamaya göre Şık, hastaneye kontrol amaçlı götürüldü ve kısa sürede taburcu edildi.

"KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SUNARIZ"

TİP tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



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