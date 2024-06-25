TİP açıkladı: Ahmet Şık hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 25.06.2024 - 23:04

Güncelleme: 25.06.2024 - 23:04

TİP sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Partiden yapılan açıklamaya göre Şık, hastaneye kontrol amaçlı götürüldü ve kısa sürede taburcu edildi.

"KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SUNARIZ"

TİP tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Şık, yaşadığı rahatsızlık sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye götürülmüş ve ciddi bir sağlık problemi olmaması sebebiyle kısa süre sonra taburcu edilmiştir. Kendisinin sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) June 25, 2024



