TİP Başkanı Erkan Baş: Bebekten katil yaratan zihniyeti gördük
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Ukrayna'daki gerilimin nedeninin, ABD liderliğindeki NATO'nun savaş ve gerilime dayalı siyasi yönelimi olduğunu söyledi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, bugün TBMM'de yemin edeceğini anımsatarak, Bozdağ'ın yargıda AKP'nin tam denetimin sağlanması için tekrar bu göreve getirildiğini ifade etti.
Trabzon'daki törende bir çocuğun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı ifadeleri hatırlatan Baş, "Saray çevresinin memnuniyetle izlediği görüntüleri, biz yüzümüz kızararak, midemiz bulanarak izledik. Dindar ve kindar neslin örneklerinden biriyle karşı karşıyayız. Adeta bir bebekten katil yaratan zihniyeti gördük" diye konuştu.
Ukrayna'da, ABD ile Rusya arısındaki gerilime dikkati çeken Baş, "Ukrayna'daki gerilimin nedeni ABD liderliğindeki NATO'nun savaş ve gerilime dayalı siyasi yönelimidir. Bölgeye barışın gelmesi için NATO'nun dağıtılması gerekir. Dünya barışı için bu bir ön koşuldur. TİP olarak ne ülkemizin yabancı ülkelerde üsler kurmasına ne de yabancı ülkelerin ülkemizde askeri üsler kurmasına razıyız. NATO'nun yayılmacı politikalarına şiddetle 'hayır' diyoruz" dedi.
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