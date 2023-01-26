TİP Genel Başkanı Erkan Baş, grevdeki Kartonsan işçilerine destek verdi

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 17:37

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 17:47

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TİP'in Türkiye'de haksızlığa, eşitsizliğe uğrayan, hak arama mücadelesi verenlerin sesi olduğunu söyledi.

Hakkını almak için mücadele eden ama susturulmak istenen herkesin sesi olacaklarını belirten Baş, 36 gündür grevde olan Kartonsan fabrikası işçilerinin de seslerinin duyulmasını istediğini ifade etti.

GREV SÖZCÜSÜ ÖNLÜĞÜ GİYDİ

Baş, hiçbiri TİP üyesi olmayan ancak emeği ve alın teri için mücadele eden işçiler olduğu için grevdeki bazı işçilerle bir araya geldiğini dile getirdi.

"Grev sözcüsü" önlüğünü giyen Baş, Selüloz-İş Sendikası temsilcileri ile sendikacıların kaleme aldığı açıklamayı okudu.

İşçilerin verdiği mücadeleden dolayı onlara teşekkür eden Baş, sonuna kadar yanlarında olacaklarını söyledi.

'GERÇEKTEN BIKTIK'

Baş, "Arkadaşlar; bıktık, bıktık. ‘Memlekette kriz var’ diyorlar. ‘Krizin faturasını işçi ödesin’ diyorlar. Kriz var dediklerinde; patronlar karlarına kar katıyor. Zenginliklerine zenginlik katıyor. Arabalar, villalar, gemiler yenileniyor. İşçiye bir şey yok. Yüzde 300-400 kar yaptıkları yıl, işçiye yine hakkını vermiyor. İşler kötü gittiğinde de faturayı işçiye ödetiyorsun; işler iyi gittiğinde de kazandığın paranın hepsini alıyorsun cebine atıyorsun. Gerçekten artık bıktık. Türkiye’nin her yerinde aynı şey. İşçiler çalışıyor, üretiyor; çalışıyoruz didiniyoruz. Ancak nefes alabiliyoruz. Biz üretiyorsak, biz yönetiyorsak; biz bu hakkımızı alacağız" dedi.