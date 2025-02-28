TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a 'cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Yayınlanma: 28.02.2025 - 17:45

Güncelleme: 28.02.2025 - 17:58

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş hakkında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili 15 Ekim 2024 tarihinde “Arkadaşlar önümüzdeki görevler çok net, bakın çok net. Bir, Recep Tayyip Erdoğan’ı tarihin çöplüğüne göndereceğiz” sözlerine “cumhurbaşkanına alanen hakaret” suçlamasıyla re'sen soruşturma açıldı.

Gazete Duvar'dan Furkan Karabay'ın haberine göre Erkan Baş'ın dokunulmazlığının kaldırılması için AKP harekete geçecek.

Yasama Dokunulmazlığı'nın Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Dosyaları, 26 Şubat’ta Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri arasında CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak ve TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş bulunuyor.