TİP Kadıköy adayı Doğan Ergün Cumhuriyet TV'de anlattı: 'Ne iyi ki Kadıköy'de solun renkleri mücadele ediyor'

Yayınlanma: 12.03.2024 - 14:53

Güncelleme: 12.03.2024 - 15:03

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) İstanbul-Kadıköy belediye başkan adayı, mevcutta TİP Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Doğan Ergün oldu.

Uzun yıllardır Kadıköy’de yaşayan ve siyaset yapan Ergün, Kadıköy’de sol partilerin varlığının önemli olduğunu vurguladı.

Kadıköy’ün TİP’in yüksek oy oranına sahip olduğu bir ilçe olduğunu belirten Ergün, “Sorunlarını bildiğimiz ve buradaki toplumsal mücadelelerin parçası olduğumuz bir ilçe. Kadıköy cumhuriyet fikri, laiklik, özgürlük, kadın mücadelesi açısından çok ileri bir mevzi. Bir antik eser gibi raflara kaldırılmamalı, örgütlenmeli. Halk açısından, emekçiler açısından ve yönetime katılım açısından da Kadıköy’ü ileri bir mevzi haline getirebiliriz. Kadıköy sola, sol da Kadıköy’e çok yakışıyor. Kadıköy’ü halkçı, sosyalist bir belediye haline getirmek için kolları sıvadık” dedi.

"TİP'İN VARLIĞI SİYASETİ SOLA ÇEKİYOR"

TİP’in Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) de aday çıkardığı bir ilçede seçime girmesi eleştiri konusu olmuştu. Partisine yönelen eleştirilere yanıt veren Ergün şunları söyledi:

“Bu eleştirileri daha çok sosyal medyada görüyoruz, sahada buna rastlamadık. Ne iyi ki Kadıköy’de solun farklı renkleri arasından bir mücadele var. Biraz matematik ve seçimi bildiğinizde Kadıköy’de AKP’nin ya da herhangi bir sağ partinin kazanmayacağını bilirsiniz. Ancak bu muhalefette ‘Ceketimizi assak kazanırız’ zihniyetine sebep oluyor ve halkı dinlemiyorlar.

Belediye meclisinde AKP temsilcileri olacağına TİP temsilcileri olsun. Orada sağ partilerin temsilcileri olacağına solun sosyalistlerin laikliği ve cumhuriyeti savunanların temsil edilmesini istiyoruz. İlkesel olarak solun birleşmesine karşı değiliz ancak TİP’in varlığı bugün siyaset düzlemini sola çekiyor.”

"EMEĞİN ÇATISI ALTINDA BİRLEŞME ÇAĞRISI YAPIYORUZ"

Siyasetin iki kutuplu yapısının bozulması gerektiğine vurgu yapan Ergün, “Genel seçimlerden çıktıktan sonra vekiller kazandık. TİP 1965’te 15 vekille parlementoya girmişti, bu sayıyı yeniden yukarı taşımaya çalışıyoruz. En az bunun kadar önemli olan başka bir şey ise, emekten yana değerlerin işçi sınıfı için korkulan, mesafeli durulan yapılar olduğu düşünülüyor.

Öyle bir kutuplaşma var ki birbirlerine sözlerini duyuramadıkları bir tablo oluştu. Bu açıdan Genel Başkanımız Erkan Baş’ın Gebze adaylığı oldukça önemli. Emeğin, işçiliğin, özgürlüğün çatısı altında birleşme çağrısı yapıyoruz. Daha fazla emekçi yüzünü sola dönmeye başlayacaktır” diye konuştu.

"EMEKÇİLER ADIM ADIM KADIKÖY'DEN SÜRÜLÜYOR"

Kadıköy’ün İstanbul’un diğer ilçelerine göre sosyoekonomik olarak daha üst grupların yaşadığı bir ilçe olarak tanımlanmasını eleştiren Ergün, “Kadıköy tabi ki en yoksul olan ilçe değil ama Kadıköy’de çok ciddi bir yoksullaşma var. Kadıköy’de emekliler yıllar önce bir ev almış ya da alamamış ve giderek kentsel dönüşüm, ticarileşme ve hayat pahalılığı sebebiyle sokağa çıkamıyorlar, yenilenen evlerinde aidatları ödeyemiyorlar.

Evden çalışan Kadıköy’lüler, çok uzun saatler çalışıyorlar ve inanılmaz bir sömürüyle karşı karşıya kaldılar. Kiralar öyle bir noktaya ulaştı ki adım adım emekçiler Kadıköy’den sürülüyor. Bu kesimler yokmuş gibi mi davranacağız? Buna bir dur dememiz gerekiyor. Kadıköy bizim belediye başkan adayı çıkardığımız tek yer değil” ifadelerini kullandı.

"DEPREME KARŞI SEFERBERLİK BAŞLATILMALI"

İstanbul’un en yakıcı sorunlarından biri olan depreme hazırlık konusunu önemsediklerini belirten Ergün, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“En önemli sorunlardan biri deprem. Depreme karşı halkı bilinçlendirmeli, seferber etmeli ve binalarımızı güçlendirmeliyiz. Yapacağımız çok iş var. Bütün partiler açısından ilk gündem deprem ve afetler olmalı.”