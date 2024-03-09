TİP'li Sera Kadıgil: Erdoğan'ın siyaseti bırakması, Teoman'ın müziği bırakması gibi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "bu benim son seçimim" açıklamasına dair konuşan TİP'li Sera Kadıgil, "Teoman’dan özür dileyerek, Teoman’ın müziği bırakması gibi değerlendiriyorum. 'Abilerim ablalarım inanın dilenci değilim ama bir istirhamım olacak' taktiğiyle siyasi dilencilik yapıyor" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 11:47
TİP'li Sera Kadıgil: Erdoğan'ın siyaseti bırakması, Teoman'ın müziği bırakması gibi
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Türkiye İşçi Partisi (TİP)  Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Sözcü TV'de Ece Üner ile Sözün Gücü programına katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Kadıgil, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Benin için bu bir final. Bu benim son seçimim" sözlerini değerlendirdi. 

Kadıgil, "Teoman’dan özür dileyerek, Teoman’ın müziği bırakması gibi değerlendiriyorum. Erdoğan İstanbul’da seçimi kaybedeceğinin çok farkında ve 'Abilerim ablalarım inanın dilenci değilim ama bir istirhamım olacak' taktiğiyle siyasi dilencilik yapıyor. Vallahi bu benim son seçimim bana oy verin yazık olur bana diyerek duygu sömürüsü yapıyor kendi tabanına bir yandan da alttan alta Anayasayı değiştirmeye çalışıyor ki; sonsuza dek seçilebilsin. O yüzden tebessüm ederek okudum AKP Genel Başkanı’nın bu yorumunu" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU'NA OY VERECEĞİM"

Kadıgil, seçimlere ilişkinse şunları söyledi: 

"Biz hiçbir yerde AKP-MHP faşist rejimine kazandırmayacak şekilde pozisyon aldık. Bunu CHP’ye kazandırmak için değil, AKP’nin kazanmaması için çalışıyoruz. Öte yandan ben kişisel olarak İstanbullu bir kadın olarak 31 Mart’ta Ekram İmamoğlu’na oy vereceğim."


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