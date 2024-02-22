TİP Kadıköy Belediye Başkanı adayı Doğan Ergün kimdir? Doğan Ergün kaç yaşında, nereli?

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, dün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Kadıköy Belediye Başkanlığı'na TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün’ü aday gösterdiklerini duyurdu. Peki, TİP Kadıköy Belediye Başkanı adayı Doğan Ergün kimdir? Doğan Ergün kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 14:44
TİP Kadıköy Belediye Başkanı adayı Doğan Ergün kimdir? Doğan Ergün kaç yaşında, nereli?
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TBMM’de basın açıklaması yapan TİP Genel Başkanı Erkan Baş Kadıköy adaylarının TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün olduğunu duyurdu. Peki, TİP Kadıköy Belediye Başkanı adayı Doğan Ergün kimdir? Doğan Ergün kaç yaşında, nereli? 

DOĞAN ERGÜN KİMDİR?

Doğan Ergün, her ikisi de öğretmen olan bir anne-babanın oğlu olarak 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Yüksek Lisans Eğitimi aldı. Çok iyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca biliyor.

Yayıncılar Meslek Birliği’nin bilişim projelerinde koordinatörlük, yayıncılık; Sol, Cumhuriyet ve İleri Haber gibi haber kuruluşlarında gazetecilik, editörlük ve köşe yazarlığı yaptı. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak editörlük, gazetecilik ve Siyaset Bilimi dersleri verdi. Çocuk kitapları yayıncılığı ve yazarlığının yanı sıra bir dizi akademik-teorik kitap ve dergide çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra döndüğü İstanbul’da uzun yıllar Kadıköy’de yaşadı. 

Cumhuriyet gazetesinde çalıştığı dönemde Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İstanbul Şubesi’nde Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2017 yılındaki Anayasa değişikliği referandumunda “Hayır ve Ötesi” adlı müşahit örgütlenmesinin yürütücülüğünü üstlendi.

Yazar, çevirmen merhum Ahmet Cemal ile Kadıköy’de Ahmet Cemal Kültür Atölyesi’nin kuruluşunda birlikte çalıştı. Atölyede dersler verdi.

Sosyalist İktidar Partisi’nde başlayıp Türkiye İşçi Partisi’nde devam eden örgütlü yaşamında Merkez Komitesi üyeliği, Öğrenci Bürosu sekreterliği, Uluslararası İlişkiler Sekreterliği, Kadıköy İlçe Sekreterliği, Kültür-Sanat Bürosu sekreterliği gibi görevler aldı.

Kurucularından olduğu Türkiye İşçi Partisi’nde Parti Meclisi üyeliği, Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

DOĞAN ERGÜN EVLİ Mİ?

Ergün evli ve bir çocuk babasıdır.


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