TİP Kayseri milletvekili adayları kim? 2023 TİP Kayseri milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 23:37

Güncelleme: 26.04.2023 - 23:37

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Kayseri milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Kayseri milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Kayseri milletvekili adayları kim? TİP Kayseri milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Kayseri milletvekili adayları tam listesi...

TİP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AHMET ÇAKIR

NAZIR KAPUSUZ

İLAYDA TOK

ÖZLEM DEMİR

SERCAN LAÇIN

EREN GÜRPINAR

AHMET İŞBİLEN

BERİL KARABULUT

CEVHER ÖZBOLAT

AYSEL DUMAN