TİP Kayseri milletvekili adayları kim? 2023 TİP Kayseri milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Kayseri milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Kayseri milletvekili adayları kim? TİP Kayseri milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Kayseri milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Kayseri milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Kayseri milletvekili adayları kim? TİP Kayseri milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Kayseri milletvekili adayları tam listesi...
TİP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AHMET ÇAKIR
NAZIR KAPUSUZ
İLAYDA TOK
ÖZLEM DEMİR
SERCAN LAÇIN
EREN GÜRPINAR
AHMET İŞBİLEN
BERİL KARABULUT
CEVHER ÖZBOLAT
AYSEL DUMAN
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın dünkü rahatsızlığına Altaylı'dan yorum
- İşte TÜGVA ifşaları
- Yurttaşlar borçlarını ödemek için böbreklerini satıyor!
- Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
- Seçime 18 gün kaldı... Son 4 ankette dikkat çeken sonuç
- Planı deşifre etti
- AFAD kolileri seçim aracında
- 'Bir hikâyenin bitişine tanık olacağız'
- Kurtulmuş'tan Erdoğan'ın sağlık durumuna dair açıklama!
- Seyfettin Gürsel'den 'para politikası' eleştirisi