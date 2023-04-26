TİP Kayseri milletvekili adayları kim? 2023 TİP Kayseri milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Kayseri milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Kayseri milletvekili adayları kim? TİP Kayseri milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 23:37
TİP Kayseri milletvekili adayları kim? 2023 TİP Kayseri milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Kayseri milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Kayseri milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Kayseri milletvekili adayları kim? TİP Kayseri milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Kayseri milletvekili adayları tam listesi...

TİP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AHMET ÇAKIR

NAZIR KAPUSUZ

İLAYDA TOK

ÖZLEM DEMİR

SERCAN LAÇIN

EREN GÜRPINAR

AHMET İŞBİLEN

BERİL KARABULUT

CEVHER ÖZBOLAT

AYSEL DUMAN


TİP Milletvekili Kayseri

İlgili Haberler

TİP Karaman milletvekili adayları kim? 2023 TİP Karaman milletvekili adayları tam listesi!

TİP Karaman milletvekili adayları kim? 2023 TİP Karaman milletvekili adayları tam listesi!
TİP Karabük milletvekili adayları kim? 2023 TİP Karabük milletvekili adayları tam listesi!

TİP Karabük milletvekili adayları kim? 2023 TİP Karabük milletvekili adayları tam listesi!
TİP İzmir milletvekili adayları kim? 2023 TİP İzmir milletvekili adayları tam listesi!

TİP İzmir milletvekili adayları kim? 2023 TİP İzmir milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler