TİP Kırklareli milletvekili adayları kim? 2023 TİP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Kırklareli milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Kırklareli milletvekili adayları kim? TİP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 23:39
TİP Kırklareli milletvekili adayları kim? 2023 TİP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Kırklareli milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Kırklareli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Kırklareli milletvekili adayları kim? TİP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi...

TİP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ZEYNEP BİLGİÇ

YILMAZ BİÇER

DENİZ ÖZTÜRK


TİP Milletvekili Kırklareli

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