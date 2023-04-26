TİP Kırklareli milletvekili adayları kim? 2023 TİP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Kırklareli milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Kırklareli milletvekili adayları kim? TİP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Kırklareli milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Kırklareli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Kırklareli milletvekili adayları kim? TİP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi...
TİP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ZEYNEP BİLGİÇ
YILMAZ BİÇER
DENİZ ÖZTÜRK
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın dünkü rahatsızlığına Altaylı'dan yorum
- İşte TÜGVA ifşaları
- Yurttaşlar borçlarını ödemek için böbreklerini satıyor!
- Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
- Seçime 18 gün kaldı... Son 4 ankette dikkat çeken sonuç
- Planı deşifre etti
- AFAD kolileri seçim aracında
- 'Bir hikâyenin bitişine tanık olacağız'
- Kurtulmuş'tan Erdoğan'ın sağlık durumuna dair açıklama!
- Seyfettin Gürsel'den 'para politikası' eleştirisi