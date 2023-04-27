TİP Kırşehir milletvekili adayları kim? 2023 TİP Kırşehir milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Kırşehir milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Kırşehir milletvekili adayları kim? TİP Kırşehir milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:18
TİP Kırşehir milletvekili adayları kim? 2023 TİP Kırşehir milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Kırşehir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Kırşehir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Kırşehir milletvekili adayları kim? TİP Kırşehir milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Kırşehir milletvekili adayları tam listesi...

TİP KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SİNAN YILDIIRM

FUNDAGÜL DEMİRKOL


TİP Milletvekili Kırşehir

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