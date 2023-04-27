TİP Konya milletvekili adayları kim? 2023 TİP Konya milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Konya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Konya milletvekili adayları kim? TİP Konya milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Konya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Konya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Konya milletvekili adayları kim? TİP Konya milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Konya milletvekili adayları tam listesi...
TİP KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
BİLAL ORTAKALAYCI
PINAR BABİR
İBRAHİM ALTINPINAR
BİLGE KAAN ÖZDAL
YUNUS KOCA
MUHAMMED ENES AKUĞUR
AYŞE BAĞLAMIŞ
DENİZ CAN AYDIN
YAĞMUR TOK AL
MAHİ ÖZNUR BİLEN
CENAN ŞARMAN UTKU
ÖMER ERYETKİN
NURCAN KAYA
SERKAN TUNÇ KEÇELİ
AYŞE ERDOĞAN
Resmi İlanlar
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