TİP Konya milletvekili adayları kim? 2023 TİP Konya milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:20

Güncelleme: 27.04.2023 - 17:20

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Konya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Konya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Konya milletvekili adayları kim? TİP Konya milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Konya milletvekili adayları tam listesi...

TİP KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BİLAL ORTAKALAYCI

PINAR BABİR

İBRAHİM ALTINPINAR

BİLGE KAAN ÖZDAL

YUNUS KOCA

MUHAMMED ENES AKUĞUR

AYŞE BAĞLAMIŞ

DENİZ CAN AYDIN

YAĞMUR TOK AL

MAHİ ÖZNUR BİLEN

CENAN ŞARMAN UTKU

ÖMER ERYETKİN

NURCAN KAYA

SERKAN TUNÇ KEÇELİ

AYŞE ERDOĞAN