TİP Konya milletvekili adayları kim? 2023 TİP Konya milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Konya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Konya milletvekili adayları kim? TİP Konya milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:20
TİP Konya milletvekili adayları kim? 2023 TİP Konya milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Konya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Konya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Konya milletvekili adayları kim? TİP Konya milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Konya milletvekili adayları tam listesi...

TİP KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BİLAL ORTAKALAYCI

PINAR BABİR

İBRAHİM ALTINPINAR

BİLGE KAAN ÖZDAL

YUNUS KOCA

MUHAMMED ENES AKUĞUR

AYŞE BAĞLAMIŞ

DENİZ CAN AYDIN

YAĞMUR TOK AL

MAHİ ÖZNUR BİLEN

CENAN ŞARMAN UTKU

ÖMER ERYETKİN

NURCAN KAYA

SERKAN TUNÇ KEÇELİ

AYŞE ERDOĞAN


TİP Milletvekili konya

İlgili Haberler

TİP Kırşehir milletvekili adayları kim? 2023 TİP Kırşehir milletvekili adayları tam listesi!

TİP Kırşehir milletvekili adayları kim? 2023 TİP Kırşehir milletvekili adayları tam listesi!
TİP Kırklareli milletvekili adayları kim? 2023 TİP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi!

TİP Kırklareli milletvekili adayları kim? 2023 TİP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi!
TİP Kayseri milletvekili adayları kim? 2023 TİP Kayseri milletvekili adayları tam listesi!

TİP Kayseri milletvekili adayları kim? 2023 TİP Kayseri milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler