TİP Kütahya milletvekili adayları kim? 2023 TİP Kütahya milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:21

Güncelleme: 27.04.2023 - 17:21

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Kütahya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Kütahya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Kütahya milletvekili adayları kim? TİP Kütahya milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Kütahya milletvekili adayları tam listesi...

TİP KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İBRAHİM BEYTULLAH SAYAR

ADNAN PAK

MUSTAFA ÖZMEN

BURAK ŞERİF KARATEKE

UTKU ÇİFCİ