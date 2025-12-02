Cumhuriyet Gazetesi Logo
TİP'li öğrencilerden 'Yusuf Tekin' protestosu: MEB Çalıştayı'na geldiler!

2.12.2025 16:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
TİP üyesi öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Çalıştayı'nın gerçekleştirileceği salonun önünde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i protesto etti.

Türkiye İşçi Partili öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i protesto etti.

MEB Çalıştayı’nın gerçekleştirildiği salonun önünde toplanan grup sloganlar ve pankartlar eşliğinde Bakan Tekin'i istifaya davet etti.

Güvenlik görevlilerinin grubun açtığı pankarta müdahale etme girişimi üzerine TİP'li grup ve güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

"ÇOCUK KATİLİ YUSUF TEKİN"

TİP'li öğrencilerin X paylaşımında, "Çocuk katili Yusuf Tekin: Kaçma, saklanma! Katlettiğin çocukların sıra arkadaşları burada, kardeşlerinin hesabını sormaya geldi!" ifadeleri yer aldı.

