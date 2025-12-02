TİP'li öğrencilerden 'Yusuf Tekin' protestosu: MEB Çalıştayı'na geldiler!

Türkiye İşçi Partili öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i protesto etti.
MEB Çalıştayı’nın gerçekleştirildiği salonun önünde toplanan grup sloganlar ve pankartlar eşliğinde Bakan Tekin'i istifaya davet etti.
Güvenlik görevlilerinin grubun açtığı pankarta müdahale etme girişimi üzerine TİP'li grup ve güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.
Çocuk katili Yusuf Tekin:— TİP'li Öğrenciler (@tipliogrenci) December 2, 2025
Kaçma, saklanma! Katlettiğin çocukların sıra arkadaşları burada, kardeşlerinin hesabını sormaya geldi! pic.twitter.com/kVK2z0zYrR
"ÇOCUK KATİLİ YUSUF TEKİN"
TİP'li öğrencilerin X paylaşımında, "Çocuk katili Yusuf Tekin: Kaçma, saklanma! Katlettiğin çocukların sıra arkadaşları burada, kardeşlerinin hesabını sormaya geldi!" ifadeleri yer aldı.