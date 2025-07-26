TİP'liler serbest kaldı, Özel'den paylaşım geldi: 'Dayanışmamızı kırmaya çalışanlara inat...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy'de düzenlenen eylem sırasında gözaltına alınan Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyelerinin serbest bırakılmasının ardından açıklama yaptı.

"BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ"

Özel, "Dayanışmamızı kırmaya çalışanlara inat; biz birleşe birleşe kazanacağız" dedi.

"BİR PARTİNİN DEĞİL, TÜRKİYE'NİN MÜCADELESİ"

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakırköy'deki eylemimizde yan yana, omuz omuza olduğumuz TİP'li arkadaşlarımız serbest bırakıldı. Gece yarısı operasyonuyla ev basarak yapılan gözaltılarla dayanışmamızı kırmaya çalışanlara inat; biz birleşe birleşe kazanacağız. Adalet ve özgürlük mücadelesi bir partinin değil Türkiye’nin mücadelesidir. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadesini kullandı.