TİP Mersin milletvekili adayları kim? 2023 TİP Mersin milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:23

Güncelleme: 27.04.2023 - 17:23

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Mersin milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Mersin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Mersin milletvekili adayları kim? TİP Mersin milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Mersin milletvekili adayları tam listesi...

TİP MERSİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HAKAN GÜNEŞ

EBRU ÇERÇİ

BÜLENT UFUK ATEŞ

GENCER BAYKUL

ŞİLAN EKİNCİ

UĞURCAN ESİROĞLU

AYŞE SİBEL LEVENT

ALİ HAKAN ÇETİN

TENZİLE YADİGAR AK

OĞUZ ÖZCANLI

OLCAY YILMAZ ULUĞ

KAMURAN GÜNAY

DENİZ ARSLAN