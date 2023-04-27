TİP Mersin milletvekili adayları kim? 2023 TİP Mersin milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Mersin milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Mersin milletvekili adayları kim? TİP Mersin milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Mersin milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Mersin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Mersin milletvekili adayları kim? TİP Mersin milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Mersin milletvekili adayları tam listesi...
TİP MERSİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HAKAN GÜNEŞ
EBRU ÇERÇİ
BÜLENT UFUK ATEŞ
GENCER BAYKUL
ŞİLAN EKİNCİ
UĞURCAN ESİROĞLU
AYŞE SİBEL LEVENT
ALİ HAKAN ÇETİN
TENZİLE YADİGAR AK
OĞUZ ÖZCANLI
OLCAY YILMAZ ULUĞ
KAMURAN GÜNAY
DENİZ ARSLAN
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