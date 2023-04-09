TİP milletvekili adayları belli oldu mu? Türkiye İşçi Partisi'nin aday listesinde kimler var?

TİP'in milletvekili adayları merak ediliyor. Peki, TİP milletvekili adayları belli oldu mu? Türkiye İşçi Partisi'nin aday listesinde kimler var?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 18:43
TİP milletvekili adayları belli oldu mu? Türkiye İşçi Partisi'nin aday listesinde kimler var?
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Seçimlere az kala, partilerin milletvekili adayları de netlik kazanmaya başladı. Türkiye İşçi Partisi'nin milletvekili adayları merak ediliyor. ''TİP milletvekili adayları belli oldu mu? Türkiye İşçi Partisi'nin aday listesinde kimler var?'' soruları sıklıkla araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

TİP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

TİP, 49 il ve 52 seçim bölgesinde gösterdiği milletvekilli adaylarını açıklandı. 

TÜRKIYE İŞÇİ PARTİSİ'NİN ADAY LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Türkiye İşçi Partisi'nin aday listesindeki isimler şu şekilde:

ADANA

 

DUYGU YILMAZ

 

SEDA AŞKIN

 

AHMET FARUK ULAŞ

 

MESUT KOYUN

 

UTKU ALEMDAROĞLU

 

DİLA AKAR

 

MERYEM MAZMAN KARTAL

 

ONURCAN GÜRBÜZ

 

EDA BAHAR KOCABEYLER

 

HÜSEYİN EVGİN

 

OĞUZCAN KILIÇ

 

MEHMET SELİM AKMAN

 

MUSTAFA ÇELİK

 

SEMİH AKKIRCIK

 

EREN ARARAT 

 

AFYONKARAHİSAR

 

PINAR SİSLİTUNA

 

LALE PELİN BEYAZIT

 

ARDA DUVARCI

 

SEVİL ALTIN

 

CAFER ÖZTÜRK

 

İBRAHİM ORBAY

 

AKSARAY

 

EMİR ERSİN KAHRAMAN

 

RAMAZAN KORKMAZ

 

SONER ASLAN

 

AMASYA

 

MELİKE ÖZTÜRK ARDUÇ

 

EREN GÖNEN

 

DİLAVER ÖZTÜRK 

 

ANKARA-2

 

ÖZGÜR AYBAŞ

 

YELDA  KOÇAK URFA

 

BEKTAŞ RIZA HANEDAN

 

ÖZDİL ÜÇÖZ

 

SEVGİ HAZIR

 

ASİYE SÜLLÜ

 

FATİH ÖZAKOĞLU

 

MAHİR ÜNSAL ERİŞ

 

BARIŞ AYDOĞAN

 

YERSU BÜYÜKDAĞ

 

MUSTAFA ERTARAKÇI

 

ANKARA-3

 

OZAN BİNGÖL

 

MİSKET ELİF ÇONGUR

 

TUĞBA GÜRSOY

 

HEDİYE GÜLŞEN KARAKADIOĞLU

 

DİLARA MAHMURE DOLGUNYÜREK

 

EGE ARDA ANILAN

 

BEKİR TUNCAY ÇELEN

 

OZAN YURDAKAL

 

MUSTAFA KOLCU

 

EBRU BESE

 

ERSİN BEYTEMUR

 

ILGIN BARAN ÖCAL

 

ANTALYA

 

YUNUS BAŞARAN

 

BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU

 

EMİRE ULUTAŞ

 

TUNCAY KOÇ

 

EMİNE BÜYÜKNOHUTÇU

 

AYŞE BİLGE KALIN

 

EZGİ ALTINKURT SAĞLIK

 

KERİM UĞUR

 

GÜLİZAR KOCADAĞ

 

HASAN GİRGİNEL

 

AYFER GÜNEŞHAN

 

AHMET ELATAŞ

 

BETÜL ÜRKÜTEN

 

GAMZE PELİN DEMİRCAN

 

BİLGE ERK

 

LEYLA ÇELEBİ

 

MEHMET UTKAN ÇOBANOĞLU  

 

BALIKESİR

 

SERHAT SUHA ÖZCAN

 

MÜGE OKUR

 

AÇELYA SUNGUR

 

ŞERİFE SEVİM ŞENEL

 

OKTAY ŞÜKÜR

 

BARAN BAKIR

 

GİZEM YOĞURTÇU

 

CEM CANTAŞ

 

FATİH NİYAZİOĞLU 

 

BAYBURT

 

AYSEL SİLİ

 

BİLECİK

 

CENK DİK

 

CEYLAN ÖZÇELİK

 

BOLU

 

FİGEN ÇAKIR

 

ERAYCAN SAFA

 

ÖMER BARIŞ SAFİ 

 

BURSA-1

 

MAHMUT HAKAN KOÇAK

 

HELİN İLCEK

 

ERHAN İMRALI

 

SELAHADDİN HABİB GÖBELEZ

 

TİMUR TORGAY

 

EYLEM GÜN GÜNEŞ

 

SUAT ŞENOCAK

 

BUSENUR ÇOBAN

 

ADİ MURAT DEMİRHAN

 

REFAYİ REFAYİOĞLU 

 

ÇANAKKALE

 

AYFER GÖL

 

REYHAN ÇALIŞKAN

 

MUHHAMED YAVAŞ

 

DORUK ULAŞ ÖZDEMİR

 

ÇANKIRI

 

SEVGİ ÖZLEM GÜLMEZ

 

MURAT ÖZBEK

 

ÇORUM

 

HABİBE ALKAN

 

CANSEVER EKER

 

CAN NESİMİ KARABİBER

 

ASMİN NİMET SİNGEZ

 

DENİZLİ

 

YAĞMUR YALÇIN

 

COŞKUN ÇETİN

 

PELİN ŞEN

 

SERDAL ATLAMIŞ

 

SERDAR AŞÇI

 

İSMAİL EGEMEN SÖYLEMEZ

 

HATİCE KİRİŞ

 

DÜZCE

 

ALEV İŞLER

 

IRMAK SAÇKESEN

 

EBRU ŞEN

 

EDİRNE

 

GÜRAY MUHÇU

 

CANER SOYDAN

 

ZELAL ÖZCAN

 

İLHAN BİLECİK

 

ERZİNCAN

 

MÜSLİM ETLEÇ

 

ÜNAL ÖZÇELİK  

 

ESKİŞEHİR

 

GÖKAY BAŞAR

 

FATMA GİRGİN

 

AYHAN KAYA

 

ASLIHAN TERE

 

BEDİ UYGAR UĞURLU

 

YALÇIN KOMŞU

 

GİRESUN

 

NİHAL MEMİŞ DİZDAR

 

ÖMÜR HAKYEMEZ

 

FIRAT KURTAL

 

NESLİHAN ÖZAL

 

GÜMÜŞHANE

 

BAHADIR YAVUZ

 

GÜMÜŞHANE

 

ÖZLEM DOĞAN 

 

HATAY

 

ŞERAFETTİN CAN ATALAY

 

AYLİN AÇIKGÖZ

 

MEHMET ALİ GÜMÜŞ

 

EMRAH KARAÇAY

 

HASAN AŞKAR

 

NURCAN ÖRDEK

 

CANSU DALOĞLU

 

BARIŞ DAĞ

 

ABDULHAMİT YAYAR

 

HÜSEYİN AKGÖL

 

ÖZLEM PARLAK

 

ISPARTA

 

ZÜBEYDE ARSAN

 

CAFER YELSALI

 

ALİ NUR DÖNMEZ

 

OYLUN ERCAN

 

İSTANBUL-1

 

SALİHA SERA KADIGİL

 

ANIL DENİZCİ

 

ALİ RONAY

 

FATMA KARABULUT

 

SEDAT DUREL

 

TAYFUN BUDAK

 

DİDEM DOĞAN AYDEDİM

 

ASUMAN FAZLIOĞLU

 

ERDİNÇ MEHMETOĞLU

 

ARİF ÖZDEMİR

 

MAHBİP DİLEK

 

ÇAĞLAR ÇAĞLI

 

FİLİZ KILIÇ

 

FOTİ BENLİSOY

 

HARUN GÖKTEPE

 

MİZGİN ÖZMEN

 

BÜLENT YÜKSEL

 

ALİ İZZET ETİ

 

FIRAT ÇOBAN

 

GÖKÇE USTA

 

EYLEM PINAR

 

GÖRKEM DURU

 

ZEYNEP DEMİREL

 

OKTAY RAİF EVRENSEL

 

MEHMET KILIÇ

 

MEHMET ACAR

 

EZGİ CEREN IŞIK

 

ESİN AYDIN KAYA

 

GÜNER YENER

 

NURDAN ÜNVER

 

HAKAN BİLGEHAN

 

ESMA KARA

 

EMİRHAN TURAN

 

CENK VERDİ

 

UTKU URAZ AYDIN

 

İSTANBUL-2

 

AHMET ŞIK

 

MISRA ÖZ

 

ZEYNEP ESMERAY ÖZADIKTI

 

KORAY DOĞAN URBAR

 

YILMAZ ASLANTÜRK

 

ŞERİF ÖZGÜR URFA

 

FATMAGÜL ERYILMAZ ŞENVARDAR

 

ATAKAN ÖZSOY

 

ENES KARAKAŞ

 

EVİN DOĞU

 

SENNUR SIRBUDAK

 

NACİYE BABALIK

 

BOGOS MASİS KÜRKÇÜGİL

 

METİN AKIN

 

EMRAH YALÇIN

 

ELİF DAMLA İLGİN

 

HASAN HÜSEYİN ŞENSES

 

BAHA AYDIN

 

MEHMET KÖKSAL

 

TUĞRUL EYLÜL CERRAHOĞLU

 

KAYACAN ÇENGEL

 

OZAN ERBAŞ

 

CAN YILMAZ KAYA

 

DERSİM ŞAN GENÇ

 

EREN IŞIKBAŞ

 

MERTCAN İLGÖZ

 

HASAN KARAYİĞİT

 

İSTANBUL-3

 

ERKAN BAŞ

 

MERYEM GÖKTEPE TÜRKMEN

 

UMUR EKREM TALU

 

YAPRAK DİDEM KORYÜREK ARMUTLU

 

ÖZLEM TEKE

 

FEREMEZ TUNCAY

 

JİYAN AYBAR

 

AYLİN DOĞAN

 

BİLGEHAN TUBA TİRYAKİ

 

NİLAY BARKIN

 

NİLER ALBAYRAK

 

EKREM ERDİN

 

VEYSEL DÖNMEZ

 

AHMET ORAL

 

EBRU KIRANER

 

MUHAMMED ÇELİK

 

SAADET ÖZSOY

 

FERHAT ÇELİKOĞLU

 

ÖMER TURA

 

ALEV SANATLIOĞLU

 

SİNEM MERTCAN UĞURDOĞAN

 

TANYEL SÜZER

 

ÜMİT DENİZ

 

FATMA BERAZZİOĞLU

 

SERKAN GENÇ

 

GÜNGÖR KAYA

 

GÖZDE ÖZEL

 

NİLGÜN TUTAK

 

ŞAHİN ÖZSOY

 

ÖZGE İNCE

 

ANIL GÜLER

 

YAĞMUR ÇETİN

 

NURHAK GÖRKEM DOĞAN

 

İLKİN ERKORKUT

 

GİZEM YERİK

 

GÜN ÇAĞ AYDIN

 

İZMİR-2

 

İRFAN DEĞİRMENCİ

 

MEHMET KANİ

 

ESER ATAK

 

ADALET KUL

 

ÖZLEM AVCI

 

AYDIN TEPE

 

AYKUT YÜKSEL

 

DENİZ KONDİL

 

MEVLUDA SENA YAZIBAĞLI SELANİK

 

ALİ HAYDAR ÖZTÜRK

 

GÜZEL ÖZTÜRK

 

OYA OYBİR MİDİLLİ

 

BEYZA YAMAN

 

MELİS AYDINLI 

 

KARABÜK

 

GÜNUZ FULYA UZ

 

ARZU GENLİK

 

ÖZÜM HANCI

 

EZGİ GÜLŞEN

 

KENAN YILMAZ

 

OĞUZ YAŞARGİL 

 

KAYSERİ

 

AHMET ÇAKIR

 

NAZIR KAPUSUZ

 

İLAYDA TOK

 

ÖZLEM DEMİR

 

SERCAN LAÇIN

 

EREN GÜRPINAR

 

AHMET İŞBİLEN

 

BERİL KARABULUT

 

CEVHER ÖZBOLAT

 

AYSEL DUMAN 

 

KIRKLARELİ

 

ZEYNEP BİLGİÇ

 

YILMAZ BİÇER

 

DENİZ ÖZTÜRK

 

SİNAN YILDIIRM

 

FUNDAGÜL DEMİRKOL

 

KONYA

 

BİLAL ORTAKALAYCI

 

PINAR BABİR

 

İBRAHİM ALTINPINAR

 

BİLGE KAAN ÖZDAL

 

YUNUS KOCA

 

MUHAMMED ENES AKUĞUR

 

AYŞE BAĞLAMIŞ

 

DENİZ CAN AYDIN

 

YAĞMUR TOK AL

 

MAHİ ÖZNUR BİLEN

 

CENAN ŞARMAN UTKU

 

ÖMER ERYETKİN

 

NURCAN KAYA

 

SERKAN TUNÇ KEÇELİ

 

AYŞE ERDOĞAN

 

KÜTAHYA

 

İBRAHİM BEYTULLAH SAYAR

 

ADNAN PAK

 

MUSTAFA ÖZMEN

 

BURAK ŞERİF KARATEKE

 

UTKU ÇİFCİ 

 

MERSİN

 

HAKAN GÜNEŞ

 

EBRU ÇERÇİ

 

BÜLENT UFUK ATEŞ

 

GENCER BAYKUL

 

ŞİLAN EKİNCİ

 

UĞURCAN ESİROĞLU

 

AYŞE SİBEL LEVENT

 

ALİ HAKAN ÇETİN

 

TENZİLE YADİGAR AK

 

OĞUZ ÖZCANLI

 

OLCAY  YILMAZ ULUĞ

 

KAMURAN GÜNAY

 

DENİZ ARSLAN

 

MUĞLA

 

MEHMET ASLANTUĞ

 

NEŞE TUNCER GÜNGÜT

 

OSMAN GÜLGÜN

 

MEHMET YAPICI

 

YAĞMUR ÖZGÜR GÜVEN

 

FÜSUN ÜNLÜSOY

 

NEŞET KARADAĞ

 

HAYRETTİN BAYER

 

GÜLÇİN AKSU DENİZHAN

 

İLKE KUMARTAŞLIOĞLU SAÇMALIOĞLU

 

NİĞDE

 

ELİF ÖNDER

 

KEREM TANILKAN

 

EKİN DİCLE ERBİLGİN

 

ORDU

 

AYŞEGÜL AYDIN ŞENGÖZ

 

ERTUĞRUL KAHRAAMN

 

MERT EFE

 

DENİZ ARSLANTÜRK

 

TANSU AYIK

 

HAKAN DUYAN

 

OSMANİYE

 

SABİHA GÜNDÜZALP

 

MUSTAFA DENİZLİ

 

ONUR TOSUNÖZ

 

BURAK SARIBIYIK

 

RİZE

 

BİLSAY KANAT

 

METİN KARADENİZ

 

AYBÜKE GEZEREL

 

SAKARYA

 

SAADET DİRİARIN

 

PELİN SÖNMEZ

 

UĞUR ALET

 

İNCİNUR ALA

 

PELİN KISA

 

ŞEVVAL LEYLA KOCAMAN

 

YUNUS EMRE GÖÇENOĞLU

 

ONUR YANAR

 

SAMSUN

 

ARSLAN BOLAT

 

ÖZGE GÖKSU

 

TUNAHAN GÖK

 

ONUR ÇELİK

 

GÜLCAY KAYA

 

HİLMİ ÖZDEMİR

 

ARAL DEMİRCAN

 

KEMAL SERDAR ERBİL

 

BUSE BADE İSKENT 

 

SİNOP

 

NURHAN ÇAYLI

 

ÇAĞLA KURT

 

KÖKSAL TEK

 

YAĞMUR AKIN

 

VELİ REÇBER

 

HAKAN TEKŞEN

 

YUSUF AKGEDİK  

 

TEKİRDAĞ

 

BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA

 

MEHMET AYTEKİN

 

EMR SEVİLMİŞ

 

İSMAİL ÖZTOK

 

BETÜL OKUYAN

 

GÜLENAY SUNA

 

KARDELEN EVCİMEN

 

ERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN

 

TOKAT

 

ERDOĞAN KILINÇ

 

HARUN KILIÇOĞLU

 

EMİN AKBABA

 

DİLEK FERDA YAMANLAR

 

ERSİN EVRAN

 

TRABZON

 

SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU

 

YAVUZ KAYNAR

 

ÖMÜR ÖZDEMİR

 

EMİNE SPOR

 

ASİL MADENLİ

 

KEMAL BAKIRCI

 

UŞAK

 

AYŞE DEVRİM OĞUR

 

ÖNDER AKAR

 

AKIN METE

 

YALOVA

 

BUKET ÇINAR GELİR

 

EMRAH KAZDAL

 

BURKAY HASDEMİR

 

YOZGAT

 

ASLI YAPAR ŞAKTANLI

 

BEKİR ZAFER İLKEN

 

ASLI ŞİMŞEK

 

KÖKSAL KAPLAN

 

ZONGULDAK

 

FATMA KILIÇARSLAN

 

ŞENER BOSTANCI

 

DİLAN GÜLLE

 

TÜRKAN BAYTEKİN

 

UMUR OZAN ŞAHİN

 


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