TİP Muğla milletvekili adayları kim? 2023 TİP Muğla milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Muğla milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Muğla milletvekili adayları kim? TİP Muğla milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Muğla milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Muğla milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Muğla milletvekili adayları kim? TİP Muğla milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Muğla milletvekili adayları tam listesi...
TİP MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MEHMET ASLANTUĞ
NEŞE TUNCER GÜNGÜT
OSMAN GÜLGÜN
MEHMET YAPICI
YAĞMUR ÖZGÜR GÜVEN
FÜSUN ÜNLÜSOY
NEŞET KARADAĞ
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