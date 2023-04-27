TİP Muğla milletvekili adayları kim? 2023 TİP Muğla milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Muğla milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Muğla milletvekili adayları kim? TİP Muğla milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:24
TİP Muğla milletvekili adayları kim? 2023 TİP Muğla milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Muğla milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Muğla milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Muğla milletvekili adayları kim? TİP Muğla milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Muğla milletvekili adayları tam listesi...

TİP MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET ASLANTUĞ

NEŞE TUNCER GÜNGÜT

OSMAN GÜLGÜN

MEHMET YAPICI

YAĞMUR ÖZGÜR GÜVEN

FÜSUN ÜNLÜSOY

NEŞET KARADAĞ


TİP Milletvekili muğla

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