TİP yerel seçim kararını verdi: 13 ilde kendi logosuyla giriyor

Yayınlanma: 31.12.2023 - 13:05

Güncelleme: 31.12.2023 - 13:05

14 Mayıs parlamento seçimlerinde yaklaşık 1 milyon oy alan ve 4 milletvekilini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderen Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) yerel seçimlere hangi illerden gireceği belli oldu.

TELE1’den Onur Öncü’nün haberine göre, TİP yerel seçim gündemli Merkez Yürütme kurulu ( MYK ) toplantısını yaptı ve MYK’da ortaya çıkan sonuç metnini Parti Meclisi’ne (PM) gönderdi. Buna göre TİP, ilk etapta Bursa, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Trabzon gibi Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediyelerinde kendi logosu altına seçime girecek.

KAYYIM ATANAN BELEDİYLERDE ADAY GÖSTERİLMEYECEK

TİP, 2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi ( HDP) tarafından kazanılan ancak daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım atanan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyeleri’nde ise aday göstermeyecek.

İSTANBUL VE ANKARA 'GÖZDEN GEÇİRİLECEK'

TİP, MYK toplantısında ortaya çıkan PM’ye gönderilen genelgede, aralarında, 2019 yerel seçimlerinde AKP’den kazanılan İstanbul ve Ankara’nın da olduğu birçok ilde adaylarını belirlemeyi ancak bu şehirlerde muhalefetin belirleyeceği diğer aday profillerine göre, kendi adaylarını yeniden gözden geçirme kararı aldı. İlerleyen zamanlarda kararı yeniden gözden geçirilecek Büyükşehir belediyeleri şöyle: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Eskişehir, Hatay, Muğla, Mersin.

SOL İTTİFAK ÖN PLANDA

TİP, uzun bir süredir Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yerel seçim çalıştayları ve toplantılar yapıyor. Son olarak 9-10 Aralık tarihlerinde Hatay’ın Defne ilçesinde, Emek Partisi ( EMEP ), Halkevleri, Kaldıraç, Sosyalist Meclisler Federasyonu ( SMF ) ve Toplumsal Özgürlük Partisi ( TÖP ) Yerel Yönetimler çalıştayı düzenledi. Bu çalıştay sonrası 31 Mart 2024 yerel seçimleri için “Sol İttifak” kurulması kararı çıktı ve Hatay Defne’de TİP çatısı altında seçime girme kararı çıktı.

TİP, MYK’sından çıkan sonuca göre Sol İttifak olarak Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçeleri, Erzincan merkez ve beldeleri, Ardahan’ın Damal, Hanak ve Göle ilçelerinde seçime girecek.

Öte yandan 24 il ve 281 seçim bölgesinde belediye başkanlığı ve Belediye meclis üyeliği başvuruları 15 Ocak Pazartesi gününe kadar uzatıldı.