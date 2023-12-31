Dikkat çeken yerel seçim kulisi: 'Erdoğan YRP’yi ikna edemedi, iki büyükşehir için aday çıkaracaklar'
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeniden Refah Partisi’ni ikna edemediği ve partinin İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkarmaya hazırlandığı iddia edildi.
Genel seçimde AKP'yle işbirliği yapan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) beş milletvekiliyle temsil edilmeye hak kazanan Yeniden Refah Partisi, 31 Mart öncesi dikkat çeken adımlar atıyor. Yerel yönetimler için kurulacak sandık öncesi AKP'yle pazarlığa oturduğu ve kimi bölgelerde kendi adaylarına destek istediği öne sürülüyordu.
Partilerin yerel seçimler için çalışmaları sürerken, Yeniden Refah cephesinde yeni bir kulis bilgisi paylaşıldı.
Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt'un aktardığı kulis bilgilerine göre, Erdoğan Yeniden Refah Partisi’ni (YRP) ikna edemedi. Bütçesine hayır oyu vermelerine de hayli kızmış.
"Seçimler için kritik önemde olmaları nedeniyle bu kızgınlığını dile getiremiyor. Ama bir köşeye yazmıştır" ifadesini kullanan gazeteci, yazısının devamında şu bilgileri verdi:
"YRP de Cumhur İttifakı meselesine çok takılmıyor. Yol haritasını hazırladı. 5 Ocak ile 10 Ocak arasında Ankara ve İstanbul adaylarını açıklayacaklar. İstanbul adayları Mehmet Altınöz, Ankara için eski bakan Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç düşünülüyor. İstanbul’daki Millî Görüş potansiyeli, Ankara’da ise milliyetçi aday çokluğu muhafazakâr adayın olmaması YRP’nin en önemli avantajı."
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