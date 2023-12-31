AKP’nin yerel seçim sloganı belli oldu
AKP yerel seçime hazırlık kapsamında seçmenin karşısına “Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti’dir” sloganıyla karşısına çıkacak.
31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçim takvimi çerçevesinde temayül (eğilim) yoklamasını tamamlayan ve aday tespit çalışmalarına yoğunlaşan AKP'de, kampanya çalışmalarına da hız verildi.
Bu kapsamda kampanyasını, "gerçek belediyecilik" iddiası üzerine inşa eden AKP, bu süreçte kullanılacak ana sloganı ise "Türkiye bilir gerçek belediyecilik AK Parti’dir" olarak belirlendi.
Partide seçim takvimi çerçevesinde propaganda sürecinin başlatılması ve adayların tanıtımı için 7 ve 15 Ocak tarihleri üzerinde duruluyor.
İKİ TARİH ÖNE ÇIKIYOR
Buna göre, İstanbul başta olmak üzere bir grup büyükşehir belediye başkan adayının açıklanmasının planlandığı 7 Ocak ya da AKP’nin 28’i büyükşehir ve 46’sı büyükşehir statüsünde olmayan il olmak üzere toplam 74 adayının aynı anda açıklanmasının planlandığı 15 Ocak tarihleri öne çıkıyor.
Aday tanıtımına ilişkin 7 Ocak takviminin işletilmesi durumunda bazı büyükşehir belediye başkan adaylarının Haliç Kongre Merkezi’nde, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını açıkladığı tarih olarak öne çıkan 15 Ocak takviminin işletilmesi durumunda ise adayların Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek programla kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.
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