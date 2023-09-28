Can Atalay 'hak ihlali' başvurusu yapmıştı... Anayasa Mahkemesi tarih verdi!

Anayasa Mahkemesi, 14 Mayıs'ta gerçekleşen genel seçimlerde milletvekili seçilen avukat Can Atalay’ın hak ihlaline ilişkin başvurusunu 5 Ekim tarihinde yapılacak olan toplantıda ele alacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 14:38
Can Atalay 'hak ihlali' başvurusu yapmıştı... Anayasa Mahkemesi tarih verdi!
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14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu avukat Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM), hak ihlali başvurusunda bulundu.

Atalay'ın başvurusunun, AYM'nin 5 Ekim tarihinde yapacağı toplantıda ele alınacağı aktarıldı.

AYM takviminde başvurunun içeriğine ilişkin, şunlar kaydedildi:

“Başvuru; milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan başvurucunun yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.” 

TİP'TEN YÜRÜYÜŞ KARARI!

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Can Atalay'ın Meclis'in açıldığı 1 Ekim tarihinde hâlâ tahliye edilmemesi halinde Ankara'ya yürüyüş kararı aldıklarını, şu sözlerle duyurmuştu:

"1 Ekim günü Meclis açıldığında eğer Can Atalay tahliye edilmemiş olursa, o gün biz Hatay’a gidiyoruz. Özellikle Can’ın adının anıldığı davalar, sorumluluk üstlendiği, halkın hak mücadelesine dâhil olduğu Aladağ’daki  tarikat yurdundaki yangın var. Can onlar için milletvekili oldu. Soma’daki madenciler. Can onlarla ilgili mücadeleyi yükseltmek için milletvekili oldu. Hendek’teki patlama, Gezi Davası, tutuklu gazeteciler, kadın cinayetleri. Türkiye’de adaletin bin bir tane ortada bıraktığı büyük boşluk var. Bunların hepsini Türkiye’de hatırladığımızı bunların takipçisi olacağımızı gösteren uzun bir yürüyüşe başlayacağız."


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