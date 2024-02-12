TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan oldu: Lütfü Savaş'a açık çağrı

Yayınlanma: 12.02.2024 - 11:12

Güncelleme: 12.02.2024 - 12:46

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Gökhan Zan'ı açıkladı.

TİP'in İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya, İstanbul Milletvekili ve TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, TİP'in eski Milletvekili Barış Atay ve Gökhan Zan katıldı.

KADIGİL: 'HATAY HALKININ SESİNİ DUYDUK'

İlk sözü alan İstanbul Milletvekili ve TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, “Hatay halkının sesini duyduk. Biz Hataylıların yükselen çığlığını duyduk. Biz öksüz bırakılan, yetim bırakılan, kimsesiz bırakılan, bunun üstüne bir de seçeneksiz bırakılmaya çalışılan Hatay halkının isyanını duyduk. Hatay halkının kendi içinde oluşturduğu ittifak bize bir isim söyledi. Biz bu iki seçeneğin arasına sıkışmak istemiyoruz. Bize bir seçenek sun Türkiye İşçi Partisi diye Türkiye İşçi Partisi'nin sırtına bir görev dikildi. Bir siyasi partinin görevi. kendi istediğini, canının istediğini yapmak değil, temsil ettiği yurttaşların sesini taşımaktır. Biz de bu sesi bugün sizlerle buluşturmak için buradayız. Türkiye İşçi Partisi çatısında Hatay halkının ortak adayı olarak seçime girecek olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Gökhan Zan'ı davet ediyorum” dedi.

ZAN: 'YALNIZ BIRAKILDIK, TERK EDİLDİK'

Depremin ilk günlerinde devlet kurumlarını göremediğini söyleyen Gökhan Zan ise adaylık açıklamasında şöyle konuştu:

“6 Şubat'ta saatler 4’ü 17’yi gösterdiğinde maalesef kimimiz öldük, kimimiz yetim kaldık, kimimiz eksik kaldık, ama o gün ilk üç gün yanımızda hiç kimse yoktu. Kim vardı biliyor musunuz? Millet vardı, halk vardı. Milletin dayanışması vardı. Ne o sabah. ne de sonraki günler boyunca maalesef yanımızda devlet kurumlarını ve belediyeleri göremedik. Ilk üç gün dediğim gibi yalnız bırakıldık, terk edildik. AFAD da gelmedi.

Yardım da gelmeli. Umutsuzluğa kapıldık, öfkemizi haykırdık. Ama bizim umudumuz halkımızın az önce ifade ettiğim gibi ülkenin dört bir yanında bize hemen o sabah uzattığı. Milyonlarca er oldu. O anlarda belki acıdan kıvrılıp soğuktan tutuyorduk. Ama bizi ayakta tutacak şeyin halkın dayanışması olduğunu anlamıştık.”

Şimdiye kadar hep iktidarın konuşulduğunu ancak muhalefetin de konuşulması gerektiğini aktaran Zan, “Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı bu felaketin sorumluları arasındadır. Kendisi bu sorumluluğu kabul edip geri çekilmek yerine partisi tarafından yeniden aday gösterilmiştir. Bu karar Hatay halkına danışılmadan verilmiştir. 6 Şubat’ta, deprem anmasında halk CHP’nin önüne gerçek anketi koymuştur. Bizim sessiz kalmamız mümkün değildir. Adaylığım yalnızca Lütfü Savaş’a değil, Hatay’ı depremde yalnız bırakan ya da sorumluluğu bulunan iktidara ve muhalefete karşı” dedi.

ZAN'DAN LÜTFÜ SAVAŞ'A AÇIK ÇAĞRI

CHP yönetimine seslenen Zan, "Deprem suçlarına adı karışmış birini yeniden aday göstermeniz kabul edilemez. Yaptırdığınız hiçbir anket enkazda yaşamını yitiren 50 binden fazla canımızın olduğu gerçeğinden daha doğru sonuç vermez. Yapmayın" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a da çağrı yapan Zan, "Adaylıktan çekilin. Eğer bu yanlıştan dönülürse halkımızı yalnız bırakmamak, yaralarımızı birlikte sarmak için tüm fedakarlıkları yapmaya hazırım, hazırız..." diye konuştu.

‘ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ’

"CHP, Lütfü Savaş'ı değiştirirse adayınızı geri çeker misiniz?" sorusuna Sera Kadıgil, "Bizim attığımız bu adım ne CHP'ye ne Lütfü Savaş'a karşı bir adım. Bizim attığımız adım, AKP'nin rantçı anlayışına ve başka kisveler altında bu rantçı anlayışı sürdüren anlayışa karşı bir adım. Bölmeye, dağıtmaya değil; doğruda birleşmeye gelmek istiyoruz. CHP'li dostlarımız üstlerine düşeni yapıp Hatay halkının sesine kulak verdiğinde biz de üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız" cevabını verdi.

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, rantçı anlayışa karşı adım attıklarını söyleyerek, “Bizim attığımız bu adım ne CHP’ye ne Lütfü Savaş’a karşı bir adım. Bizim adımımız rantçı anlayışa karşı attığımız bir adım. Biz birleştirmeye gelmek istiyoruz. CHP’li dostlarımız üstlerine düşeni yapıp Hatay halkının sesine kulak verdiğinde biz de üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Önemli olan tek şey Hatay halkının ihtiyaç duyduğu biçimde yönetilmesidir” dedi.

‘Neden Barış Atay değil, Gökhan Zan’ sorusuna yanıt veren Barış Atay, “İsimler üzerinden siyaset yapmıyoruz. Herkesin TİP’teki statüsü aynı derecedir. Ben bana verilen görevi yerine getirmeye çalıştım elimden geldiğince. Fakat isimler üzerinden yapmadığımıza göre beraber kolektif bir iş yaptığımız gerçeğini önünüze koymamız gerekiyor” dedi.

TİP'TEN 'GÖKHAN ZAN' PAYLAŞIMI

Zan'ın adaylığı TİP'in resmi Twitter hesabından da duyuruldu.

Paylaşımda "Hatay'ı savunacağız! Hatay İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan!" ifadeleri kullanıldı.

Hatay'ı savunacağız!



Hatay İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan! pic.twitter.com/dV2RBbrFiE — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) February 12, 2024

NE OLMUŞTU?

TİP’ten yapılan açıklamada, "12 Şubat Pazartesi günü (yarın) saat 11.00’de İstanbul İl Başkanlığımızda milletvekillerimizin katılımıyla Hatay İttifakı’nın Büyükşehir Belediye başkan adayını kamuoyuna açıklayacağız" denilmişti.

Gökhan Zan, özellikle 6 Şubat depremleri sonrası kentte öne çıkan figürlerden olmuştu. Eski milli futbolcu, 22 Mart 2023’de İYİ Parti’ye katılmış ve genel seçimlerde aday adayı olup seçilememişti.

Zan, seçimlerden sonra İYİ Parti’den istifa etmişti.

Daha önce de TİP’in Gökhan Zan’a adaylık teklifi götürdüğü konuşulmuştu.

Hatay, yüzde 8,56 ile TİP’in genel seçimlerde en yüksek oy aldığı şehir.