TİP Hatay kararını verdi: O isim yarın açıklanacak!
Türkiye İşçi Partisi (TİP), sosyal medya hesabından akşam saatlerinde Hatay Büyükşehir Belediyesi adayını yarın sabah açıklayacağını duyurmuştu.
Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre TİP, yarın saat 11.00'de yapacağı basın açıklamasıyla "Hatay İttifakı" adayının eski futbolcu Gökhan Zan olduğunu açıklayacak.
Karar TİP PM toplantısında oy birliğiyle alındı.
"CHP İLE İTTİFAK KAPISI KAPANMADI"
Öte yandan Cumhuriyet'in ulaştığı süreci yakından takip eden kaynaklar CHP ile Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı kapsamında ittifak kapısının tam anlamıyla kapanmadığını belirtti. Edinilen bilgiye göre CHP'nin Lütfü Savaş'ın adaylığını geri çekmesi durumunda TİP, aday belirleme süreci için yeni bir müzakere yapabilir.
Gökhan Zan, deprem sonrası bölgedeki çalışmalarıyla öne çıkmıştı. Zan, son olarak da 6 Şubat yürüyüşündeki açıklamaları ile İ. Melih Gökçek ve Lütfü Savaş'a verdiği yanıtlarla dikkat çekmişti.
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