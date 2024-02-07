TİP'ten depremde çadır satan Kızılay'a protesto

TİP İstanbul İl Örgütü, Kızılay Üsküdar Şube Başkanlığı önüne çadır bırarak kapısına 'Çadır Market - Halkın malını satıyoruz' yazılı bir pankart astı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.02.2024 - 11:37
TİP'ten depremde çadır satan Kızılay'a protesto
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Kızılay'ın 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelere yardım eden AHBAP'a çadır satması infiale neden olmuştu. Kızılay'ı protesto eden TİP'in 87 üye ve yöneticisinin yargılanması bugün başladı.

TİP İstanbul İl Örgütü, duruşma öncesi Kızılay Üsküdar Şube Başkanlığı önüne 'Çadır Market Halkın malını satıyoruz' yazılı pankart asarak altına bir adet çadır bıraktı. 


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