TİP'ten depremde çadır satan Kızılay'a protesto

Yayınlanma: 07.02.2024 - 11:37

Güncelleme: 07.02.2024 - 12:00

Kızılay'ın 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelere yardım eden AHBAP'a çadır satması infiale neden olmuştu. Kızılay'ı protesto eden TİP'in 87 üye ve yöneticisinin yargılanması bugün başladı.

TİP İstanbul İl Örgütü, duruşma öncesi Kızılay Üsküdar Şube Başkanlığı önüne 'Çadır Market Halkın malını satıyoruz' yazılı pankart asarak altına bir adet çadır bıraktı.