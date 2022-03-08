TİP'li Kadıgil'den 'Feminist Gece Yürüyüşü' açıklaması

08 Mart 2022 Salı, 14:48

Sütlü, Mecliste düzenlediği basın toplantısına, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı.

İstanbul Valiliğince "Feminist Gece Yürüyüşü"nün yasaklandığını belirten Sütlü, "Bu yürüyüşü biz 19 yıldır yapıyoruz, bugün de yapacağız" diye konuştu.

Bir reform paketinin açıklandığını dile getiren Sütlü, "Bunların hepsi bir gecede çıktığınız İstanbul Sözleşmesi'nde olan hükümler. Madem bunları dönüp bize vaat edecektiniz neden çıktınız?" dedi.

Kadına yönelik şiddetin politik ve toplumsal bir sorun olduğunu ifade eden Sütlü, "'Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans' diyorlar ya, bunu çözmek için yaptıkları tek şey de sıfır icraat, bol bol vaat" ifadelerini kullandı.

Danıştay Başsavcılığının, TBMM kararı olmadan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilemeyeceğine yönelik mütalaada bulunduğunu kaydeden Sütlü, bu mütalaa için Başsavcılığa teşekkür etti.



