TİP'li Kadıgil'den 'Feminist Gece Yürüyüşü' açıklaması
Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, "Feminist Gece Yürüyüşü"ne İstanbul Valiliğince izin verilmediğini belirterek, "Bu yürüyüşü biz 19 yıldır yapıyoruz, bugün de yapacağız." dedi.
Sütlü, Mecliste düzenlediği basın toplantısına, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı.
İstanbul Valiliğince "Feminist Gece Yürüyüşü"nün yasaklandığını belirten Sütlü, "Bu yürüyüşü biz 19 yıldır yapıyoruz, bugün de yapacağız" diye konuştu.
Bir reform paketinin açıklandığını dile getiren Sütlü, "Bunların hepsi bir gecede çıktığınız İstanbul Sözleşmesi'nde olan hükümler. Madem bunları dönüp bize vaat edecektiniz neden çıktınız?" dedi.
Kadına yönelik şiddetin politik ve toplumsal bir sorun olduğunu ifade eden Sütlü, "'Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans' diyorlar ya, bunu çözmek için yaptıkları tek şey de sıfır icraat, bol bol vaat" ifadelerini kullandı.
Danıştay Başsavcılığının, TBMM kararı olmadan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilemeyeceğine yönelik mütalaada bulunduğunu kaydeden Sütlü, bu mütalaa için Başsavcılığa teşekkür etti.
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