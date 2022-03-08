İki üst düzey isim gece yarısı görevden alındı

08 Mart 2022 Salı, 09:21

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı ile MTA Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Emrah Ayaz görevlerinden alındı.

Söz konusu kararlar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince verildi.

8 ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDE YENİ FAKÜLTE KURULDU

Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Ordu Üniversitesi'ne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne bağlı Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Bahçeşehir Üniversitesi'ne bağlı Eczacılık Fakültesi, Fırat Üniversitesi'ne bağlı Eczacılık Fakültesi, Kastamonu Üniversitesi'ne bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Marmara Üniversitesi'ne bağlı Finansal Bilimler Fakültesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ne bağlı Eczacılık Fakültesi ve İstanbul Gedik Üniversitesi'ne bağlı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kuruldu.

KAPATILAN FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR

Söz konusu kararla Ordu Üniversitesi'ne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Marmara Üniversitesi'ne bağlı Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ve İstanbul Gedik Üniversitesi'ne bağlı Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi kapatıldı.