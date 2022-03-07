İYİ Parti'li İbrahim Özkan, bu gece motorine dev zam geleceğini açıkladı

07 Mart 2022 Pazartesi, 15:40

Yılbaşından itibaren akaryakıta yüzde 50'den fazla zam gelirken, son 15 aydaki artış yüzde 200'e yaklaştı. Dün motorine 84 kuruş, benzine ise 69 kuruş zam gelmişti. Sene başında 79 dolar olan brent petrolün varil fiyatının, Rusya'nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve Batı ülkelerinin yaptırım kararlarıyla 130 dolara kadar yükselmesi akaryakıt fiyatlarındaki artışta etkili oldu. Öte yandan dolar kurundaki hareketlilik ve yıllık enflasyonun yüzde 54,44'ü bulması da akaryakıt fiyatlarında en büyük endişe kaynağı olmaya devam etti.

Akaryakıt fiyatları enflasyon, petrol fiyatları ve dolardaki yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırarken konuya ilişkin Cumhuriyet TV'ye konuşan İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, motorine bu gece 2 lira 34 kuruş zam geleceğini ve bu zammın Cumhuriyet tarihinde tek seferde yapılmış en büyük zam olduğunu belirtti.

''İYİ GÜNLER BEKLEMİYOR BİZİ''

Özkan, ''Benzinin litresi 20 lira, motorinin litresi 22 TL'yi bulacak. Petrol satıcılarından bilgileri aldık. Enerji fiyatları her şeyi etkiliyor ve biz enerji konusunda dışa bağımlıyız. İETT, günde 600.000 litre yakıt kullanıyor. Benzine 1 lira zam gelirse, bu zam İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT) İşletmeleri için 600 bin lira fazla ek bir maliyet demek. Bu sonuç da vatandaşa yansıyacaktır. İyi günler beklemiyor bizi'' ifadelerini kullandı.

''İETT, BU ORANLARI ARTIK KARŞILAYAMIYOR''

İstanbul Kart ücretleriyle ilgili de konuşan Özkan, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME), İstanbul Kart'larla ilgili bir teklifinin olabileceğini belirtti ve İETT'nin bu oranları artık karşılayamadığını söyledi.