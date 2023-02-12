TİP'ten 1 aylık maaşını depremzedelere bağışlayan Ali Erbaş'a: 'Maaşın yetmez, arabalarını ver!'

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 20:36

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 20:48

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Depremin yaralarını sarmak için devletimiz öncülüğünde milletimizle birlikte verilen büyük mücadeleye ben de bir aylık maaşımı bağışlayarak destek oluyorum. 'Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' çağrısıyla tüm mensuplarımızı destek olmaya davet ediyorum" diyerek depremzedelere bağış kararı aldığını duyurdu.

Bunun üzerine TİP'ten yapılan açıklamada, Erbaş'a yönelik olarak "Maaşın yetmez, arabalarını ver!" denildi.