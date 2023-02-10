Ersan Şen canlı yayında isyan etti: AFAD’a ayrılan bütçe 2.3 milyar TL, Diyanet'e ayrılan bütçe 35 milyar TL...
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremlerinin konuşulduğu Habertürk canlı yayınının konuğu olan Prof. Dr. Ersan Şen canlı yayında, "2023 yılında AFAD’a ayrılan bütçe 2.3 milyar TL, Diyanet’e ayrılan bütçe 35 milyar TL. Herhalde Japonya’dan daha az tehlikede olan bir ülkeyiz" ifadelerini kullandı.
Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6’lık depremler, Türkiye’yi derinden sarstı. Şu ana kadarki can kaybı sayısı, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamını yitiren yurttaşların sayısını bile geçti.
Bölgede 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.
Habertürk’te Kübra Par’ın canlı yayınına konuk olan ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen canlı yayında depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Şen, AFAD ve Diyanet'in bütçesi arasındaki uçurumu açıkladı. Şen 2023 yılında AFAD’a ayrılan bütçenin 2.3 milyar TL olduğunu belirtti.
“HERHALDE JAPONYA’DAN DAHA AZ TEHLİKEDEYİZ”
Açıklamalarının devamında Şen, “Diyanet İşleri’ne ayrılan bütçe 35 milyar TL. Herhalde Japonya’dan daha az tehlikede olan bir ülkeyiz” dedi.
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