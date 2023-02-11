Eleştirilerin hedefindeki Diyanet, depremde ölenler için ‘ceset torbası’ fetvası yayımladı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 07:12

Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı artarken hayatını kaybeden yurttaşların defin işlemleriyle ilgili görüntüler de gündem konusu oldu. Bölgeden gelen ihtiyaç listelerinin üst sıralarında kefen ve ceset torbası yer alıyor, depremde yakınlarını kaybeden yurttaşlar, sosyal medya ve çeşitli kanallar aracılığıyla kefen çağrısı yapıyor. Kimi zaman depremde hayatını kaybedenler, aileleri tarafından gömülürken, kefen bulunamadığı için cenazeler battaniyeler ya da ceset torbalarıyla defnediliyor.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla diktikleri kefenleri, yaptıkları tabutları depremin vurduğu illere gönderirirken bazı bölgelerde cenazelerin ceset torbalarıyla gömüldüğü, birden çok kişinin tek seferde defnedildiği yönündeki görüntüler tartışmalara yol açtı. Yaklaşık 130 bin personeli bulunan Diyanet’in 2023 bütçesi ise 35 milyar 910 milyon TL. Tepkilerin ardından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, algı oluşturulmaya çalışıldığını savundu. Dinç, “Kefen yok, mezarlıklarda din görevlisi yok diye algı oluşturulmaya çalışılıyor. Deprem bölgesinde 79 il müftümüz olmak üzere 14 bini aşkın görevlimizle milletimizin hizmetindeyiz. Bölgeye gitmek için bekleyen tırlar dolusu kefen; gönüllü olarak sıra bekleyen 10 binlerce personelimiz var. Ola ki küçük bir aksama olursa lütfen en yakın müftülüğümüze müracaat edelim” dedi.

ÖZEL FETVA

Öte yandan Diyanet’in deprem bölgesindeki din görevlilerine depremle ilgili hazırlanan fetva gönderdiği belirtildi. Kefen durumuna işaret edilen fetvada, “Kefen, bez ve benzeri malzemenin bulunamaması veya farklı sebeplerle kullanılamaması durumunda ceset torbasının kefen sayılarak cenazenin defnedilmesi caizdir” denildi. İmkan olduğu sürece cenazenin suyla yıkanması, su yoksa teyemmüm yaptırılması gerektiği aktarılan fetvada, “Teyemmüm de yaptırılamıyorsa namazı kılınır ve defnedilir” ifadeleri kullanıldı. Birden fazla cenaze hazırsa hepsi için tek namaz kılmanın yeterli olduğuna işaret edilen fetvada, “Zaruret halinde bir kabre birden çok cenaze koyulabileceği” belirtildi. Deprem gibi büyük afet zamanlarında güvenilir kuruluşların zekat hesabı üzerinden zekat verilebileceği belirtilen fetvada, doğal afetlerde fitrenin ramazan ayından önce verilmesinin caiz olduğu kaydedildi.