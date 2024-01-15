TİP’ten Gökhan Zan iddialarına yanıt: 'Somut bir teklif yok'
TİP tarafından yapılan açıklamada, İYİ Parti’den istifa eden Gökhan Zan’ın partilerinden aday olacağı yönündeki iddialara yanıt verildi. Açıklamada, ortada somut bir teklifin olmadığına dikkat çekildi.
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Gazeteci İsmail Küçükkaya, yerel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay’da eski milli futbolcu Gökhan Zan’a teklif götürdüğünü iddia etti.
TİP Basın Bürosu ise Gökhan Zan iddialarına ilişkin Tele1'den Onur Öncü’ye yaptığı açıklamada iddiayı yalanladı.
TİP’ten yapılan açıklamada, “Ortada somut bir adaylık teklifi yok, görüşmede adaylık konusu açılmadı. Erkan Başkan Hatay’ın durumuna dair genel bir fikir almak, değerlendirme yapmak üzere kendisini aradı. Önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşmeyi planlıyorlar” denildi.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası İYİ Parti’den vekil adayı olan eski milli futbolcu Gökhan Zan, parlamento seçimlerinde meclise girememiş ve ilerleyen süreçte de İYİ Parti’den istifa etmişti.
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