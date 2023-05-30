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TİP'ten Yargıtay'a çağrı: 'Can Atalay’ı bir an önce meclise göndermek için kolları sıvamanın vakti'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Parti Meclisi (PM) Üyesi Avukat Özgür Urfa, sosyal medya hesabından milletvekili seçilen ve Gezi Davası’ndan tutuklu bulunan Can Atalay’ın tahliye edilmesi için Yargıtay’a çağrı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 09:40
TİP'ten Yargıtay'a çağrı: 'Can Atalay’ı bir an önce meclise göndermek için kolları sıvamanın vakti'
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TİP PM Üyesi Özgür Urfa, Hatay’dan milletvekili seçilen Gezi Parkı Davası’ndan tutuklu bulunan Avukat Can Atalay’ın tahliye edilmesi için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yargıtay’a, "Derhal tahliye kararı vererek Anayasayı ihlal etmekten vazgeçmelidir" diye seslendi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür Urfa, “Yargıtay derhal tahliye kararı vererek Anayasayı ihlal etmekten vazgeçmelidir. Can Atalay’ı bir an önce hukuksuz ve keyfi şekilde tutulduğu Silivri’den çıkartıp meclise göndermek için kolları sıvamanın vakti. “Bitmedi o kavga sürüyor, sürecek..” ifadelerini kullandı.


Can Atalay TİP yargıtay

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